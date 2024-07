A carta do general cubano Rafael del Pino aos venezuelanos em vista as eleições: “Os sinos voltarão a tocar”

A quarta-feira (10) começou, em São Paulo, com o tempo chuvoso e temperaturas oscilando nos 13,8 graus Celsius (°C) durante a madrugada. As mínimas chegaram aos 11,3°C no extremo sul da cidade e 14,9°C na região central. Segundo os dados do Centro e Gerenciamento de Emergências (CGE), julho registrou até o momento 44,8 milímetros (mm) de chuva que corresponde a 8,2% acima da média histórica de 41,4mm.

Segundo os meteorologistas do CGE, no decorrer do dia as condições de chuva diminuem e o tempo abre, com o sol entre nuvens, favorecendo a elevação das temperaturas. As máximas podem chegar aos 23°C e os índices de umidade devem ficar acima dos 60%. No fim do dia a nebulosidade volta a aumentar, criando condições para chuviscos na região da Serra do Mar, no extremo sul da cidade.

A Defesa Civil Municipal informou que mantém toda a cidade em estado de atenção para baixas temperaturas. Segundo a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, as tendas da Operação Baixas Temperaturas (OBT) funcionaram na última noite das 18h à 0h.

O balanço parcial da operação, dessa terça-feira (9) até as 5h de hoje, aponta que a OBT realizou 791 abordagens e 1.314 acolhimentos, em serviços da rede socioassistencial, por meio das equipes do SEAS III alocadas nas tendas, numa ação de busca ativa nas ruas da cidade, dos chamados da Central de Vagas e da procura direta das pessoas em situação de vulnerabilidade pelos locais de acolhimento.

Nas dez tendas foram feitos 23.918 atendimentos e distribuídos um total de 49.697 itens, sendo 7.672 sopas, 7.080 pães, 3.283 chás, 5.112 chocolates quentes, 23.360 garrafas de água e 3.190 cobertores. Além disso, 58 pessoas foram atendidas com seus animais de estimação. Foram atendidos 63 animais, sendo distribuídos 49 potes com ração. Ainda foram aplicadas cinco vacinas, e feitas três vermifugações.

Tendências para os próximos dias

Para os próximos dias, a previsão é de sol entre nuvens e temperaturas subindo gradativamente. Porém, no fim de semana, a nebulosidade volta a aumentar, com condições para chuvas fracas e chuviscos na região metropolitana de São Paulo.

Na quinta-feira (11), o sol aparece entre nuvens e favorece a gradativa elevação das temperaturas no decorrer do dia. Os termômetros devem variar entre mínimas de 14°C e máximas que podem chegar aos 25°C. Não há previsão de chuva.

Na sexta-feira (12), o sol surge entre nuvens, mas a nebulosidade aumenta no decorrer do dia com ventos úmidos do oceano, o que impede a elevação mais significativa das temperaturas. As mínimas oscilam em torno dos 14°C, enquanto as máximas não devem superar os 22°C. Há condições para garoa e chuviscos, principalmente entre o fim da tarde e o decorrer da noite.

Fonte: EBC GERAL