Em inserção do PP, Gladson declara confiança em Mailza e aliados: “venham com a gente”

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, confirmou nesta quinta-feira (15) a oficialização do vereador Rutênio Sá como líder da gestão municipal na Câmara e o vereador Márcio Mustafá como vice-líder.

Segundo o prefeito, a escolha da dupla é estratégica para fortalecer o diálogo entre os poderes e buscar soluções para as demandas do Legislativo. “Não tenho dúvida nenhuma de que os líderes vão trabalhar para isso. É claro que ninguém consegue resolver tudo. Nunca vamos atender 100% das demandas que os vereadores trazem, porque quanto mais você atende, mais demanda aparece. Mas, com esses dois, tenho certeza de que vamos avançar muito nesse diálogo”, afirmou.

Bocalom aproveitou para comentar reclamações recentes de vereadores sobre o não atendimento de requerimentos. Segundo ele, a oficialização dos líderes deve ajudar a melhorar essa comunicação. “Nós estamos trabalhando muito, e tudo isso são escolhas que a gente precisa fazer com responsabilidade”, explicou.

Para o vereador Márcio Mustafá, assumir a vice-liderança não muda seu posicionamento político dentro da Câmara. “Na realidade, venho da iniciativa privada. Meus votos sempre vieram da construção civil, do pedreiro, do carpinteiro, do servente, do médico de obra, do vigia. Então isso não muda nada. A gente tem convicção de que é 100%-base do prefeito. Estamos ali para defender as boas pautas e, quando algo não estiver conforme, vamos chamar a base para discutir e alinhar dentro das quatro linhas”, disse.

Já o novo líder, Rutênio Sá, ressaltou que o reforço na liderança vai ajudar na articulação das pautas de interesse do Executivo. “A gestão está buscando modernizar a cidade, tem muitos projetos de lei e ações em andamento. A vinda do vereador Mustafá, que tem experiência com construção civil e projetos, é importante para embasar a defesa da gestão dentro da Câmara”, afirmou.

