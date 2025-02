A Câmara de Epitaciolândia convida população para participar da 1ª Sessão Ordinária de 2025, nesta segunda dia 17

A Polícia Civil do Acre (PCAC) alerta a população sobre a crescente ocorrência de golpes aplicados por estelionatários em todo o estado. Criminosos têm se aproveitado da tecnologia e do acesso a informações pessoais para enganar vítimas e obter ganhos ilícitos.

Entre os golpes mais recorrentes, está o “Golpe da Facção”, no qual os criminosos entram em contato com a vítima, se identificam como membros de uma organização criminosa e, utilizando informações obtidas em redes sociais, fazem ameaças de agressão ou morte para extorquir dinheiro.

Outro golpe comum é a fraude na venda de veículos e objetos diversos. Nessa modalidade, o golpista age como intermediário entre comprador e vendedor, criando uma falsa negociação e impedindo que as partes se comuniquem diretamente. Dessa forma, ele recebe o pagamento sem entregar o produto negociado.

Além disso, o “Golpe do Falso Sequestro” também continua sendo aplicado. Nele, o criminoso telefona para a vítima fingindo ser um parente ou amigo sequestrado, exigindo resgate imediato para sua suposta libertação.

Os criminosos estão sempre buscando novas maneiras de enganar as pessoas e, recentemente, um novo golpe tem sido identificado no estado: o “Golpe do Advogado”. Nesse caso, os estelionatários acessam processos judiciais públicos e identificam vítimas que têm valores a receber. Fingindo ser advogados de um escritório fictício, eles entram em contato exigindo um pagamento via PIX para dar prosseguimento ao suposto recebimento da quantia judicial.

O delegado Karlesso Nespoli, titular da 1ª Regional de Rio Branco, orienta a população sobre como evitar cair nesses golpes.

“Os criminosos utilizam a tecnologia para obter informações pessoais das vítimas e enganá-las com histórias convincentes. Por isso, a principal dica é sempre desconfiar de ligações ou mensagens suspeitas. No caso de ameaças, a orientação é manter a calma e procurar imediatamente a polícia. No golpe da falsa venda, o ideal é verificar a procedência do anúncio e exigir contato direto com o vendedor. Já no golpe do falso sequestro, antes de tomar qualquer atitude, tente entrar em contato com o familiar supostamente sequestrado. Quanto ao golpe do advogado, nunca realize pagamentos antecipados sem antes confirmar a veracidade da informação com o Judiciário ou um advogado de confiança. Em qualquer situação suspeita, a recomendação é registrar um boletim de ocorrência para que a Polícia Civil possa investigar”, destacou.

A Polícia Civil reforça que a conscientização da população é essencial para evitar que novos golpes sejam bem-sucedidos. Qualquer tentativa de fraude deve ser denunciada imediatamente às autoridades.

