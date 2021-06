A boliviana sequestrada no Brasil está “segura e com sua família”, diz o ministro do Governo

Depois das 14h deste sábado (12), o Ministro de Governo, Eduardo del Castillo, informou que Rocío Silvestre M. C., 27, está “a salvo e com sua família” após ter sido sequestrada no Brasil em 3 de junho. O grupo de homens armados chegou à casa da boliviana, na comunidade Vila Vila, na fronteira com a Bolívia, e a levou embora.

A mulher havia sido transferida para a comunidade de Las Petas, localizada no município de Santa Cruz de San Matías, onde a Força Especial de Combate ao Crime (Felcc) realizou uma série de operações nos últimos dias e apreendeu oito pessoas, que posteriormente foram libertados por um juiz, apesar de possuírem armas de fogo.

Até o momento, a Polícia não divulgou os detalhes da libertação da mulher, mas espera-se que durante este sábado o Castelo dê uma entrevista coletiva explicando os detalhes do esclarecimento do caso.

De acordo com as investigações da polícia, o dono da fazenda El Paraíso, João S. M., era o encarregado de fornecer munição aos sequestradores, comandados pelo brasileiro Paul Cesar Guerreiro da Silva, que seria o idealizador.

“Omar, me escute, leve isso a sério, me vejo no meio da montanha com 40 homens armados, cada um com três armas. Devolva essas perguntas, quero ver meus filhos ”, diz Rocio em um vídeo que gravaram, enquanto ela é cercada por dois homens com metralhadoras nas mãos.

No dia 7 de junho, os policiais que foram até a fronteira com o Brasil e interceptaram um caminhão Mercedes Benz branco com placa brasileira com sete pessoas a bordo, que jogavam sacolas verdes para um dos lados da presença policial com munição de calibre.

O diretor do Felcc, Ángel Morales, informou que alguns dos presos indicaram em entrevista que os projéteis estavam sendo transportados para a propriedade de Paul Cesar Guerreiro, para fornecer munição à sua organização criminosa.

Além disso, Morales disse que 40 sequestradores fortemente armados passavam pela propriedade Santa Rita, perto da fronteira onde o dono da fazenda foi preso como investigador.

Com todas as evidências coletadas durante as operações e a apreensão de quatro espingardas, um revólver e munições de grande calibre 38 e 7,67, oito pessoas foram apreendidas. No entanto, a defesa dos suspeitos instaurou uma ação de liberdade, onde o juiz Miguel Borjas Borjas, concedeu liberdade irrestrita a todos.

Fonte: El Deber