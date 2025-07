A bola vai rolar: prefeito Jerry anuncia início de várias competições esportivas no município

O Campeonato Rural de Futebol do Belo Monte acontece com total apoio da prefeitura, envolvendo equipes masculinas e femininas com premiação de mais de 20 mil reais. Já as demais competições terão início no dia 16 de agosto, com oportunidade para as mulheres, jovens entre 15 e 18 anos e a categoria master. Também em agosto inicia o esperado e já conhecido Campeonato Indígena de Futebol de Campo.