Três anos após 8/1, Carlos Bolsonaro diz que "golpe nunca existiu"

O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) se manifestou, nesta quinta-feira (8/1), sobre os atos do 8 de Janeiro: “Um golpe que nunca existiu”. Os ataques antidemocráticos contra a República cometidos em 8 de janeiro de 2023 completam hoje três anos.

Em publicação no X, Carlos alega que existe uma “perseguição suprema jamais vista na história do Brasil”, onde as leis são ignoradas.

De acordo com o ex-vereador, a “perseguição” ocorre sob o “silêncio cúmplice das instituições que deveriam zelar pela Constituição, pelos direitos humanos e pelo devido processo legal”.

Um golpe que nunca existiu, uma perseguição suprema jamais vista na história do Brasil e leis sumariamente ignoradas, inclusive quando comorbidades graves são expostas. Tudo isso sob o silêncio cúmplice das instituições que deveriam zelar pela Constituição, pelos direitos humanos…

— Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) January 8, 2026

“O que se assiste não é Justiça, é vingança; não é democracia, é exceção permanente; não é Estado de Direito, é o verdadeiro negacionismo em sua essência”, escreveu o filho de Jair Bolsonaro.

8/1

De acordo com balanço divulgado em dezembro pelo ministro Alexandre de Moraes, relator das ações penais do caso, o STF condenou 810 pessoas por envolvimento nos atos do 8 de Janeiro.

“Até o momento, já foram 810 condenações, sendo 395 pelos crimes mais graves e 415 pelos crimes mais leves, além de 14 absolvições”, detalhou Moraes.

Ainda de acordo com o levantamento, desde 8 de janeiro de 2023, foram autuadas 1.734 ações penais. “São aquelas relacionadas aos crimes de multidão, ao financiamento, à defesa de golpe militar e aos acampamentos ilícitos. Dessas, 619 foram por crimes mais graves e 1.115 por crimes mais leves”, pontuou o ministro.