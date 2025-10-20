8º Batalhão da PM apreende 130 quilos de drogas em Sena Madureira entre janeiro e outubro de 2025

Operações na BR-364 e em comunidades rurais colocam ano entre os mais produtivos no combate ao tráfico na região; maior apreensão foi de 73 kg de maconha

O 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM) divulgou balanço que demonstra o impacto das ações de combate ao tráfico de drogas na região de Sena Madureira: entre janeiro e outubro de 2025, foram apreendidos aproximadamente 130 quilos de entorpecentes, colocando este ano entre os mais produtivos da história da unidade.

Principais operações

Julho/2025: 73 kg de maconha apreendidos no ramal da comunidade Nova Olinda (margens do rio Iaco)

BR-364: Apreensões no trecho Sena Madureira-Rio Branco e Sena Madureira-Manoel Urbano

Área urbana: Ações em bairros estratégicos da cidade

Posicionamento do comando

O capitão Fábio Diniz, comandante do 8º BPM, destacou:

“Com coragem, comprometimento e estratégia, nossos policiais têm atuado de forma incansável no combate ao tráfico de drogas. As apreensões representam a retirada de substâncias que alimentam a criminalidade e destroem famílias”

Os resultados refletem a intensificação do combate ao narcotráfico nas rotas do interior acreano, onde o 8º BPM tem atuado de forma estratégica para interceptar carregamentos que abastecem o comércio ilegal de drogas na região.

Os resultados representam um golpe significativo contra as rotas do tráfico na região, que utilizam tanto as vias terrestres quanto as áreas rurais e fluviais para o transporte de entorpecentes.

