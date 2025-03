8ª Sessão Ordinária Do 1º Ano Legislativo Da 16ª Legislatura

A participação ativa dos parlamentares reforçou o compromisso com o debate democrático e a transparência das ações legislativas.

Na oitava sessão ordinária realizada nesta terça-feira (25), os parlamentares se reuniram para dar continuidade aos trabalhos legislativos. A sessão teve início com a leitura e aprovação da ata da reunião anterior, registrando todos debates e decisões tomadas na ocasião.

Com a ata aprovada, foi aberto o grande expediente, momento dedicado às manifestações pessoais dos parlamentares. Durante essa fase da sessão, os representantes tiveram a oportunidade de apresentar discursos, expor temas relevantes para a comunidade e discutir propostas que poderão impactar de forma positiva a população.

Além disso, assuntos de interesse público foram abordados, incluindo demandas locais e projetos em tramitação. A participação ativa dos parlamentares reforçou o compromisso com o debate democrático e a transparência das ações legislativas.

A sessão seguiu conforme o regimento interno, garantindo espaço para o debate e a apresentação de requerimentos e indicações.

GRANDE EXPEDIENTE, NO USO DA TRIBUNA:

VEREADOR BETO DANTAS (PT), iniciou o seu pronunciamento cumprimentando a todos que estavam presente nesta sessão.

Apresentou as seguintes indicações:

1º Que a Secretaria de Obras realize manutenção na iluminação publica da praça do cemitério;

2º Que a Secretaria de Obras notifique a empresa que esta executando a obra no bairro Nazaré, para finalizar a construção do meio fio e realizar uma manutenção nas ruas já asfaltadas, que por sua vez já se encontram com buracos na área pavimentada;

3º Que a Prefeitura de Brasiléia por meio do órgão competente, remaneje o ponto de taxi do Hospital de Brasiléia; para uma área mais próxima da saída;

4º Que a Prefeitura de Brasiléia por meio do órgão competente; determine um local onde o vendedor de lanche em frente ao Hospital possa exercer o seu trabalho;

5º Que a Secretaria de Obras realize manutenção na iluminação publica Rua São Francisco no Bairro Marcus Galvão;

6º Que a Secretaria de Obras possa disponibilizar uma maquina de pneu para desatolar os veículos no Ramal do KM 59, próximo a casa do Narciso;

VEREADOR ALMIR ANDRADE (PP), “Bom dia público presente, todos da galeria e aos que nos acompanham pelas redes sociais”.

1º Que a secretaria municipal de saúde realize um itinerante para atender os moradores do polo de Brasileia já que não tem unidade de saúde na comunidade;

2º Que o Detran possa estar realizando um estudo para implantação de semáforo em Brasileia locais onde existe grande número de acidentes, próximo entrada do Sesc, Próximo ao pollo do Moreira e próximo hospital regional;

3º Que a prefeitura possa intervir em uma problemática pertinente em nossa cidade, que é a superpopulação de animais cães e gatos em situação de rua.

Todos nós sabemos que esses animais não escolheram estar nas ruas. Muitos deles foram abandonados por seres humanos, vítimas de uma atitude cruel e irresponsável. E, diante dessa realidade, não podemos fechar os olhos. A culpa não é dos animais, mas de ações desumanas cometidas contra eles.

A solução não está em medidas paliativas, mas em políticas públicas eficazes e contínuas. E uma dessas ações fundamentais é a Campanha de Castração Solidária, que proponho para que o poder público, senadores em especial o Senador Alan Rikc (UFAC ITINERANTE) e qualquer outros servidor público possa atuar de forma planejada e eficiente no controle populacional dos cães e gatos.

VEREADOR DJAHILSON AMÉRICO (REPUBLICANOS), O Vereador inicio agradecendo a presença de todos os presente.

Apresentou as seguintes Indicações:

1º Que Secretaria de Obras realize o trabalho de limpeza, roçagem e disponibilize lixeiras lá do bairro Nazaré,

2º Que a Secretaria de Obras faça um cronograma estabelecendo os dias que ocorrerá o recolhimento do lixo, no Bairro Nazaré;

3º Que a Secretaria de Obras construa uma parada de ônibus maior lá no final, aonde o transporte vai, visto ali tem muitas crianças que utilizam, o transporte escolar.

4º Que a Secretaria de Obras, realize manutenção na iluminação da quadra de esportes do bairro 8 de Março;

5º Que a Secretaria de Obras que realize melhoria na ponte do Cajueiro, do ramal do KM 84;

6º Que Prefeitura de Brasileia e o DENIT realize uma parceria para fazer as faixas elevadas, principalmente ali em frente à escola, ali em frente ao Moreira, nas Avenidas Marinho Monte e na Rui Lino;

VEREADOR ZEMAR (PL), “Presidente, colegas vereadores, meu amigo Almir Andrade, filho do meu amigo Sinésio, do meu capitão, sejam todos vocês bem-vindos, pessoas presentes, na pessoa da minha esposa, sejam todos bem-vindos, quero também ressaltar aqui a presença do meu amigo de luta, de batalha, política, Lacerda, Tenho o privilégio e o prazer de ter uma sobrinha, sua filha”.

Apresentou a seguinte Indicação:

1ª Presidente, Eu requeiro que essa mesa diretora faça um ofício para o ICMB para mandar para esta casa o nome, uma relação nominal de todos os agentes que participaram dessa ação na Resex, ressaltando o líder, o responsável que deu a ordem para fazer tal execução. Também quero solicitar ao ICMB o cópia do termo de destruição da madeira e o termo de inutilização do trator;

VEREADORA ISABELLE ARAÚJO (REPUBLICANOS), “Quero aqui cumprimentar o Akioshi, que está aqui na plateia presente, o ex-vereador e ex-presidente desta casa, Lacerda, o Lúcio, que foi candidato em 2024, o Hélito, como eu já falei, professora Blandina, que aqui se encontra”.

“Inicio apresentando nesta casa um projeto de lei que dispõe sobre a implementação da Semana Municipal da Saúde Mental e do Programa de Acompanhamento e Cuidado com a Saúde Mental dos professores da Rede Municipal de Brasileia.”

Apresentou as seguintes Indicações:

1º Que a Secretaria de Educação realize uma manutenção na cobertura do pátio da Escola Municipal Conci Alves, nas áreas que apresentam goteiras;

2º Que a Secretaria de Educação solucione a falta do transporte escolar no KM 26, “tenho aqui um documento da escola, na qual está com a ausência de 23 alunos, lá do quilômetro 26, daquela ponte sobre o riozinho na qual eu falei, e 23 alunos estão ainda sem vir para a escola. Então, eu solicito que o prefeito olhe atentamente e passe a descentralizar o transporte do Estado com o município, principalmente nas escolas com o os, porque uma vez que o Estado entra de greve, uma vez que o ônibus do Estado não está funcionando, os alunos da rede municipal, eles estão sendo prejudicados e os alunos já estão faltando aula tem duas semanas, são 23 alunos que estão ausentes daquela escola”.

3º Que a Secretaria de Obras possa construir as rampas de acessibilidade na pista de caminhada que foi construída próximo ao Hospital Willde Viana, De um lado tem acessibilidade e do outro lado não tenho acessibilidade.

4º Que a Secretaria de Obras realize uma melhoria nas ladeiras do ramal da Aurora, para facilitar o transporte escolar;

5º Que a Secretaria de Saúde disponibilize Medico para a unidade do KM 26, visto que só tem atendimento quarta e quinta-feira;

VEREADORA LUCELIA BORGES (PSD), A vereadora iniciou seu pronunciamento agradecendo a presença de todos, agradeceu e parabenizou o Secretário Josué por sempre atender aos Vereadores e as indicações aqui pronunciada.

Apresentou a seguinte Indicação:

1º Que a Secretaria de Obras realize melhorias na rua Antônio de Almeida Campos, no bairro Alberto Castro, na iluminação pública e na rede de esgoto;

