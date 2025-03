7ª Sessão Ordinária Do 1º Ano Legislativo Da 16ª Legislatura

A participação ativa dos parlamentares reforçou o compromisso com o debate democrático e a transparência das ações legislativas

Na sétima sessão ordinária realizada nesta terça-feira (18), os parlamentares se reuniram para dar continuidade aos trabalhos legislativos. A sessão teve início com a leitura e aprovação da ata da reunião anterior, registrando os principais debates e decisões tomadas na ocasião.

Com a ata aprovada, foi aberto o grande expediente, momento dedicado às manifestações pessoais dos parlamentares. Durante essa fase da sessão, os representantes tiveram a oportunidade de apresentar discursos, expor temas relevantes para a comunidade e discutir propostas que poderão impactar de forma positiva a população.

Além disso, assuntos de interesse público foram abordados, incluindo demandas locais e projetos em tramitação. A participação ativa dos parlamentares reforçou o compromisso com o debate democrático e a transparência das ações legislativas.

A sessão seguiu conforme o regimento interno, garantindo espaço para o debate e a apresentação de requerimentos e indicações.

Vereador Beto Dantas (PT), iniciou o seu pronunciamento cumprimentando a todos que estavam presente nesta sessão.

Apresentou as seguintes indicações:

1º Que o Governo do Estado reestabeleça o funcionamento da Delegacia de Brasiléia;

2º Que a Secretaria de Obras realize manutenção nos pontos críticos do ramal do KM 59 próximo ao Sr. Narciso;

3º Que a Secretaria de Obras realize manutenção nos pontos críticos do ramal do Porongaba;

4º Que a Secretaria de Obras realize a limpeza e manutenção da na rua 12 de Outubro e dos prédios públicos desta rua;

VEREADOR DJAHILSON AMÉRICO (REPUBLICANOS), O Vereador inicio agradecendo a presença de todos os presente.

Apresentou a seguinte Indicação:

1º Que a Prefeitura Municipal de Brasiléia envie para essa casa a Minuta de Lei da Defesa Civil;

2º Que a Prefeitura Municipal de Brasiléia envie para essa casa a atualização da Lei de Beneficio Eventuais;

3º Que a Prefeitura Municipal de Brasiléia via Secretaria de Obras adquira coletes refletivos para os funcionários que realizam o trabalho de coleta de lixo;

VEREADOR ZEMAR (PL), Iniciou o seu discurso, saudando a todos os presentes, agradeceu a presença da sua esposa e demais presentes.

Apresentou as seguintes Indicações:

1ª Que a Secretaria de Municipal de Agricultura, disponibilize uma maquina de pelar arroz, para a comunidade Boa Vista do Rio do Ouro, no Ramal do KM 59;

2ª Que o DERACRE prorrogue de 3 meses para 1 ano, o contrato de cessão da caçamba e da maquina, que estão a disposição da Secretaria de Obras;

3º Que a Secretaria de Obras realize manutenção nos pontos críticos do ramal do KM 59 próximo ao Anacleto;

4º Que a Secretaria de Estado de Educação, via Núcleo de educação de Brasiléia venha ajustar, suprindo o quadro de professores da escola Graça Rocha;

5º Que a Secretaria de Obras realize manutenção e limpeza da Rua Jose Meireles, no Bairro José Moreira;

6º Que a Secretaria de Obras realize manutenção nos pontos críticos do ramal do KM 84, conhecido Ramal Arraial dos Burros;

VEREADOR LEONIR FURTADO (PP), Iniciou cumprimentado a todos os presentes na sessão, servidores dessa casa e aos que acompanham pelas redes sociais.

1º Que o Governo do Estado, por meio do IDAF, venha rever as taxas cobradas pelo IDAF, visando diminuir os custos do criadores de gado;

2º Que a Prefeitura Municipal de Brasiléia via Secretaria de Obras realize a melhoria dos pontos críticos do Ramal da Linha 8 que é uma rota escolar;

3º Que a Prefeitura Municipal de Brasiléia via Secretaria de Obras realize melhorias no ramal do KM 75;

4º Que a Prefeitura Municipal de Brasiléia via Secretaria de Obras realize melhorias no ramal do KM 84, Santa Luzia e reparos da na ponte;

5º Que a Prefeitura Municipal de Brasiléia via Secretaria de Obras realize melhorias na ponte do ramal do Cajazeira, ramal de grande produção e rota escolar;

VEREADOR JORGE DA LAURA (UNIÃO BRASIL), O Vereador iniciou o seu pronunciamento cumprimentando o público presente;

Apresentou as seguintes Indicações:

1º Que a Prefeitura Municipal de Brasiléia via Secretaria de Educação realize uma obra de calçamento do espaço de recriação da Escola Municipal infantil Os Pastorinhos;

2º Que a Prefeitura Municipal de Brasiléia via Secretaria de Obras realize melhorias na Rua Antônio Almeida de Campos, Bairro Alberto Castro;

3º Que a Prefeitura Municipal de Brasiléia via Secretaria de Obras realize melhorias no Ramal do KM 75 na ponte do Igarapé Sindicato com urgência;

VEREADORA LUCELIA BORGES (PSD), A vereadora iniciou seu pronunciamento agradecendo a presença de todos, agradeceu e parabenizou o Secretário Josué por sempre atender aos Vereadores e as indicações aqui pronunciada.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários