7 de Setembro: ato em Copacabana exibe bandeiras americanas e pede anistia ‘ampla e irrestrita’

Senador Flávio Bolsonaro convocou apoiadores do ex-presidente a participarem do ato para pressionar a aprovação do projeto

O Dia da Independência do Brasil, comemorado neste domingo (7), foi marcado por diversos atos em todo o país, incluindo o oficial na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

Em Copacabana (RJ), manifestantes pediam a aprovação de um projeto de anistia“ampla e irrestrita” para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro e na trama golpista, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro e membros do antigo governo.

Durante o ato, transmitido pelas redes sociais do senador Flávio Bolsonaro, foram observados cartazes com críticas ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso na 1ª Turma do STF, e a presença de bandeiras americanas.

Flávio usou as redes sociais para convocar apoiadores a irem às ruas no dia 7 de setembro e incentivou que vestissem roupas nas cores da bandeira do Brasil.

Usando uma blusa verde e amarela com a inscrição “Anistia Já”, o senador pediu presença na última manifestação antes da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre os réus envolvidos na trama de tentativa de golpe de 2022.

“A última manifestação antes da farsa que Alexandre de Moraes armou para condenar meu pai, o nosso presidente Jair Bolsonaro, a 40 anos de prisão”, afirmou o político.

Flávio também aproveitou o momento para defender a anistia e a possibilidade de o ex-presidente disputar as eleições de 2026.

Manifestações

Veja a lista de cidades que terão manifestações neste 7 de Setembro

Acre

Rio Branco: Praça da Gameleira – 16h

Alagoas

Maceió: Praça da Faculdade – 8h e Corredor Vera Arruda – 9h

Amapá

Macapá: Praça dos Povos, Marco Zero – 16h

Amazonas

Manaus: Ponta Negra – 16h

Bahia

Barreiras: Em frente à Átrio Pisos – 8h

Canavieiras: Praça Maçônica – 8h

Feira de Santana: Viaduto da Av. João Durval – 14h

Itororó: Praça Henrique Brito – 10h

Salvador: Farol da Barra – 9h

Ceará

Fortaleza: Praça Portugal – 16h

Juazeiro do Norte: Praça do Giradouro – 16h

Distrito Federal

Brasília: Estacionamento da Funarte – 9h

Espírito Santo

Vitória: Posto Moby Dick, na Praia da Costa – 12h

Goiás

Goiânia: Praça do Sol – 9h

Maranhão

Caxias: Av. Central, em frente ao Mix Mateus – 16h

São Luís: Av. Daniel de La Touche, em frente à Havan – 9h

Mato Grosso

Cáceres: Salão da Matriz São Sebastião – 7h

Cuiabá: Praça do Choppão (8 de Abril) – 16h

Mato Grosso do Sul

Bonito: Praça do Rotary – 15h

Campo Grande: Av. Afonso Pena, em frente ao Bioparque Pantanal – 16h

Minas Gerais

Belo Horizonte: Praça da Liberdade – 10h

Governador Valadares: Praça dos Pioneiros – 9h

Ipatinga: Parque Ipanema – 9h30 e BR381, no bairro do Orto – 10h

Juiz de Fora: Praça do Riachuelo (em frente ao Santa Cruz Shopping) – 10h

Montes Claros: Av. Deputado Esteves Rodrigues, 235, centro – 9h

Muzambinho: Trevo da cidade – 14h

Patos de Minas: Em frente ao 15º Batalhão de Polícia Militar – 9h (concentração), 10h (saída da carreata)

Uberlândia: Praça Clarimundo Carneiro – 10h

Pará

Belém: Avenida Nazaré – 8h30

Paraná

Apucarana: Av. Curitiba – 8h30

Cascavel: Praça da Bíblia – 15h

Curitiba: Praça Nossa Senhora de Salete – 14h

Foz do Iguaçu: Praça do Mitre – 14h

Guarapuava: Praça Cleve – 15h

Jacarezinho: Avenida Brasil, em frente do posto Santa Maria – 9h

Londrina: Av. Higienópolis com a Av. JK – 15h

Maringá: Catedral de Maringá – 14h

Paranavaí: Praça dos Pioneiros – 11h30

Pato Branco: Rua Tocantins – 15h

Ponta Grossa: Praça Barão de Guaraúna – 15h

Umuarama: Praça Paulo VI (Praça da Catedral) – 9h

Pernambuco

Caruaru: Grande Hotel – 9h

Recife: Av. Boa Viagem, em frente à padaria Boa Viagem – 14h

Piauí

Parnaíba: Praça Santo Antônio – 8h

Teresina: Ponte Estaiada – 16h

Rio de Janeiro

Angra dos Reis: Vila Histórica de Mambucaba, em frente à casa de Bolsonaro – 10h (manifestação) e 19h (oração)

Macaé: Praia dos Cavaleiros (Posto 1) – 10h/12h (Linha Verde em direção ao Posto Um / Posto 1)

Nova Friburgo: Via Expressa – 13h

Rio de Janeiro: Copacabana, Posto 4/5 – 10h/11h (nas areias / Posto 4/5)

Rio Grande do Norte

Mossoró: Ginásio Pedro Ciarlini – 7h

Natal: Midway Mall – 15h

Rio Grande do Sul

Porto Alegre: Parcão (Av. Goethe) – 14h

Lajeado: Parque dos Dick – 14h

Rondônia

Porto Velho: Espaço Alternativo – 15h

Roraima

Boa Vista: Praça Centro Cívico – 12h

Santa Catarina

Balneário Camboriú: Praça Almirante Tamandaré – 15h

Blumenau: Prefeitura – 15h

Chapecó: Praça Coronel Bertaso – 9h

Florianópolis: Trapiche da Beira-Mar Norte – 10h

Joinville: Em frente à Câmara de Vereadores – 10h

São João Batista: Trevo Via Sacra – 15h

São Paulo

Águas de Santa Bárbara: Praça da Matriz – 14h

Andradina: Prolongamento da Av. Guanabara – 9h

Aparecida: Porto → caminhada até a Basílica – 7h

Araçatuba: Avenida Pompeu com a Duque de Caxias – 10h

Araraquara: Em frente ao Teatro Municipal – 14h

Bauru: Praça do Líbano – 10h e Avenida Getúlio Vargas, quadra 19, em frente à Copaíba – 10h

Campinas: Pedreira do Chapadão – 9h

Dracena: Praça Artur Pagnosi – 10h

Franca: Expoagro com destino ao Franca Shopping – 13h

Indaiatuba: Parque Ecológico – 10h

Jaú: Avenida Antônio Prado Lira (atrás do Shopping) – 14h (concentração), 15h (saída)

Jundiaí: Parque da Uva – 10h

Marília: Praça Saturnino (Praça da Prefeitura) – 14h

Mauá: Praça Mons. Alexandre V. Arminas – 8h30

Osasco: Estação de Trem – 8h30

Pirajuí: Parque do Povo – 9h (concentração), 10h (saída motocarreata)

Pirassununga: Praça Central – 15h

Presidente Prudente: Próximo à TV Fronteira – 10h

Ribeirão Preto: Centro – 14h

Santana de Parnaíba: Largo da Matriz – 14h

Santos: Praça da Independência – 14h/15h

São José do Rio Preto: Av. Alberto Andalo – 10h

São Paulo: Av. Paulista x Rua Peixoto Gomide – 15h, Praça da Sé – 7h (concentração), 10h30 (caminhada), Praça da República – 9h e São Sebastião: Rua da Praia – 9h

Sergipe

Aracaju: Orla de Atalaia – 14h

Tocantins

Palmas: Praça dos Girassóis – 16h

