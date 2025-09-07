fbpx
Cotidiano

6ª edição do Acre Race terá 230 atletas na disputa de duas trilhas

2 horas atrás

2 horas atrás

em

Foto PHD: Prova terá trilhas desafiadora para os ciclistas

Será realizada neste domingo, 7, a 6ª edição do Acre Race, maior prova de mountain bike promovida na região Norte. A largada e chegada será no Parque Ipê e o início do desafio vai ocorrer às 7 horas.

“Teremos mais um grande desafio no Acre Race 2025. 230 atletas estão confirmados e a disputa promete bastante”, declarou o coordenador do Acre Race, Intanrley Rocha.

85 e 130 quilômetros

O Acre Race 2025 terá dois percursos, um de 85 e o segundo com 130 quilômetros, ambos passando pelos municípios de Rio Branco, Porto Acre e Bujari.

“O Acre Race é um misto de aventura, sustentabilidade e promoção de saúde. O evento vem ganhando participantes e isso é importante também para o nosso turismo”, avaliou Intanrley Rocha.

Cotidiano

Atlético vence o Náuas e garante vaga na semifinal do Estadual

2 horas atrás

2 horas atrás

em

7 de setembro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: Galo segue na disputa por uma vaga na 1ª Divisão em 2026

O Atlético venceu o Náuas por 4 a 1 neste sábado, 6, na Arena da Floresta, e confirmou a classificação para a fase semifinal do Campeonato Estadual da 2ª Divisão.Coitinho (2), Peteca e Thalis marcaram os gols do Galo enquanto Marcelo descontou para o Cacique.

Definir confrontos 

A última rodada da primeira fase do Estadual será somente para definir os confrontos das semifinais. O São Francisco lidera com 9 pontos e o Santa Cruz é vice-líder somando 8. O Atlético soma 7 e o Andirá também tem 7 na 4ª colocação.

Ida e volta nas semifinais

Os confrontos das semifinais do Estadual da 2ª Divisão serão de ida e volta. O departamento técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) reservou os dias 18, 20, 25 e 27 deste mês para os confrontos. Os finalistas estarão na 1ª Divisão do futebol acreano em 2026.

5ª rodada

São Francisco x Andirá

Na terça, 9, às 18 horas, na Arena da Floresta

Atlético x Plácido de Castro

Na quinta, 11, às 18 horas, na Arena da Floresta

Santa Cruz x Náuas

No sábado, 13, às 17 horas, na Arena da Floresta

 

Cotidiano

Campeonato Estadual Feminino vai conhecer os últimos semifinalistas

Publicado

20 horas atrás

em

6 de setembro de 2025

Por

Foto Glauber Lima: Estadual Feminino com jogos decisivos no Sesc

A primeira fase do Campeonato Estadual Feminino de Futsal terá neste sábado, 6, a partir das 17 horas, no ginásio do Sesc, as últimas três partidas. Os confrontos são: Calafate x Rio Branco, Borussia x Real Sociedade e Veneza x Villa.

Calafate x Rio Branco

Calafate e Rio Branco fazem um confronto somente para cumprir tabela. O Rio Branco, classificado, é líder do torneio e o Calafate não tem mais chance de classificação.

Borussia x Real Sociedade

O Borussia, ainda com chances de chegar na semifinal, enfrenta o Real Sociedade, classificado, precisando vencer. O Borussia, se ganhar, chegará aos 7 pontos e fica esperando o resultado de Veneza e Villa.

Veneza x Villa

Veneza, com 6 pontos, e o Villa, somando 4, fazem um duelo direto por uma vaga na semifinal. O Veneza tem a vantagem do empate para seguir na disputa do título.

Cotidiano

Acreano Neto Lopes vence por nocaute técnico no LFA 216

Publicado

20 horas atrás

em

6 de setembro de 2025

Por

Lutador de 25 anos emplaca a quinta vitória seguida no MMA e se aproxima do UFC

O acreano Neto Lopes, de 25 anos, foi destaque no LFA 216, realizado na sexta-feira (5), em Cuiabá (MT). No card preliminar, ele derrotou o rondoniense Thiago Oliveira por nocaute técnico, após aplicar um soco giratório na cabeça do adversário, aos 17 segundos do segundo round. O golpe foi uma resposta a uma tentativa de ataque do oponente.

Com o resultado, Neto Lopes alcança sua quinta vitória consecutiva no MMA profissional — quatro por nocaute e uma por finalização. As duas últimas conquistas foram dentro do LFA (Legacy Fighting Alliance), evento considerado uma das principais portas de entrada para o UFC.

