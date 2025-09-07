6ª edição do Acre Race terá 230 atletas na disputa de duas trilhas

Será realizada neste domingo, 7, a 6ª edição do Acre Race, maior prova de mountain bike promovida na região Norte. A largada e chegada será no Parque Ipê e o início do desafio vai ocorrer às 7 horas.

“Teremos mais um grande desafio no Acre Race 2025. 230 atletas estão confirmados e a disputa promete bastante”, declarou o coordenador do Acre Race, Intanrley Rocha.

85 e 130 quilômetros

O Acre Race 2025 terá dois percursos, um de 85 e o segundo com 130 quilômetros, ambos passando pelos municípios de Rio Branco, Porto Acre e Bujari.

“O Acre Race é um misto de aventura, sustentabilidade e promoção de saúde. O evento vem ganhando participantes e isso é importante também para o nosso turismo”, avaliou Intanrley Rocha.

