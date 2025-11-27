6ª Copa TV Gazeta vai ter confrontos pelas semifinais no Imaculada Conceição

Serão disputadas nesta quinta, 27, a partir das 19 horas, no ginásio do Imaculada Conceição, as semifinais da 6ª edição da Copa TV Gazeta de Futsal. PSC e Fluminense da Bahia decidem quem será o primeiro finalista e na segunda semifinal, o Villa City joga contra o Chelsea.

Duelos sem favoritos

As equipes entram em quadra sem vantagem e favoritismo. Se os jogos terminarem empatados, os finalistas serão definidos nas cobranças de penalidades.

Final no dia 13

O coordenador da Copa TV Gazeta, Auzemir Martins, confirmou para o próximo dia 13 a decisão do torneio.

Relacionado

Comentários