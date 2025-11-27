Conecte-se conosco

6ª Copa TV Gazeta vai ter confrontos pelas semifinais no Imaculada Conceição

26 minutos atrás

Foto Glauber Lima: Duelos das semifinais prometem ser bem equilibrados

Serão disputadas nesta quinta, 27, a partir das 19 horas, no ginásio do Imaculada Conceição, as semifinais da 6ª edição da Copa TV Gazeta de Futsal. PSC e Fluminense da Bahia decidem quem será o primeiro finalista e na segunda semifinal, o Villa City joga contra o Chelsea.

Duelos sem favoritos

As equipes entram em quadra sem vantagem e favoritismo. Se os jogos terminarem empatados, os finalistas serão definidos nas cobranças de penalidades.

Final no dia 13

O coordenador da Copa TV Gazeta, Auzemir Martins, confirmou para o próximo dia 13 a decisão do torneio.

Villa joga contra o Omã e tenta 1ª vitória na Taça Brasil

28 minutos atrás

27 de novembro de 2025

Foto arquivo pessoal: O ala Carlos Eduardo (Dudu) acredita na primeira vitória do Villa

O Villa enfrenta o Omã, do Amapá, nesta quinta, 27, a partir das 18h30(hora Acre), em Macapá, no Amapá, pela 52ª Taça Brasil de Futsal. O Villa perdeu para o São José, do Amapá, e Santanense, do Espírito Santo, e vai tentar a primeira vitória no torneio nacional.

Outra partida

Na outra partida da rodada, a partir das 16h30(hora Acre), o Santanense joga contra o Vivaz, de Roraima. O São José, líder do torneio, folga nesta quinta.

Eduardo Costa será atração nacional do réveillon na Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul

5 horas atrás

27 de novembro de 2025

Show de duas horas e queima de fogos silenciosa marcarão a virada para 2026

A festa de réveillon no Estádio Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul, terá como grande atração nacional o cantor Eduardo Costa. O evento será promovido por meio de parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura do município. O artista promete um show de cerca de duas horas, abrindo o ano de 2026 com seus sucessos românticos.

“Está confirmado o show do Eduardo Costa para o réveillon na Arena do Juruá“, afirmou Mario Neto, um dos organizadores da celebração.

O tradicional show pirotécnico com fogos coloridos e sem estampido também está garantido, mantendo o formato silencioso já adotado nos últimos anos. “Será um réveillon inesquecível aqui em Cruzeiro do Sul, nessa parceria com o governo do Estado”, destacou o prefeito Zequinha Lima.

Cruz Azul e Galvez goleiam e estão nas quartas do Estadual

5 horas atrás

27 de novembro de 2025

Foto Glauber Lima: Cruz Azul fez um grande jogo e avançou no torneio

Cruz Azul e Galvez golearam nesta quarta, 26, no Tonicão, e conquistaram as classificações para a fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sub-13.

O Cruz Azul derrotou o Santinha por 9 a 2 e o Galvez “atropelou” os Meninos de Ouro por 10 a 0.

Dois confrontos

Mais duas partidas movimentam a segunda fase do Estadual nesta quinta, 27, a partir das 15 horas, no Tonicão. O Santa Cruz enfrenta a AFEX e Plácido de Castro joga contra o CT do Baixada.

