Cotidiano
6ª Copa TV Gazeta terá confronto de volta no Imaculada Conceição
A primeira fase da 6ª Copa TV Gazeta de Futsal terá nesta quinta, 6, a partir das 19 horas, no ginásio do Imaculada Conceição, confrontos de volta valendo classificação para a fase de quartas de final.
PSC e Glória fazem o primeiro jogo da rodada e na sequência as partidas são: Pista/Bombeiro Hidráulico x Chelsea, Aroeira x Fluminense da Bahia e Invictus x Granada.
“Vamos fechar a primeira fase no sábado, em Manuel Urbano, e as quartas serão iniciadas na terça, dia 11. A partir da próxima fase os jogos serão eliminatórios”, disse o coordenador da 6ª Copa TV Gazeta, Auzemir Martins.
Comentários
Cotidiano
Quartas do Estadual começa com duas partidas no Tonicão
Dois jogos marcam nesta quarta, 6, a partir das 15 horas, no Tonicão, o início da fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sub-15.
Santa Cruz e PSG disputam a primeira partida e no segundo confronto o Furacão Norte enfrenta o Acre Esporte.
Sem vantagem
Os times irão para os duelos sem vantagem e se os jogos terminarem empatados, os classificados serão definidos nas cobranças de penalidades.
Santa e Furacão
Santa Cruz e Furacão do Norte chegam nas quartas de final como favoritos. As duas equipes apresentaram um bom futebol na fase de classificação.
Comentários
Cotidiano
Galvez será o único representante do Acre na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026
Atual campeão acreano sub-20, o Galvez será o único representante do Acre na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026, principal competição de base do país. A confirmação foi feita nesta terça-feira (4) após decisão da Federação Paulista de Futebol (FPF), comunicada oficialmente à Federação de Futebol do Acre (FFAC).
Diferentemente da edição anterior, quando o estado contou com Rio Branco-AC e Santa Cruz-AC na Copinha, desta vez a FPF solicitou à FFAC a indicação de apenas um clube para representar o Acre no torneio.
De acordo com o regulamento do Campeonato Acreano Sub-20, somente o campeão da categoria tem direito à vaga. Assim, o Santa Cruz-AC, vice-campeão desta temporada, ficou de fora da disputa. O clube havia participado da Copinha pela primeira vez neste ano, mas foi eliminado ainda na fase de grupos.
A delegação do Galvez terá direito a 25 vagas para hospedagem, alimentação, lavanderia e transporte interno durante o período da competição, conforme previsto nas normas da FPF.
Com informações do GE-AC
Comentários
Cotidiano
Acre registra mais de 2 mil uniões homoafetivas, revela Censo do IBGE
Número de casais do mesmo sexo no estado representa aumento de 728% em 12 anos no Brasil; mulheres são maioria nas uniões entre pessoas do mesmo sexo no Acre
O Acre registrou 2.050 uniões entre pessoas do mesmo sexo em 2022, de acordo com dados do suplemento Nupcialidade e Família do Censo Demográfico 2022, divulgados nesta quarta-feira (5) pelo IBGE. Do total, 948 uniões são entre homens e 1.102 entre mulheres, enquanto as uniões entre pessoas de sexos diferentes somam 330.779 no estado.
Os números refletem uma tendência nacional de crescimento expressivo: em todo o país, o número de uniões conjugais entre pessoas do mesmo sexo aumentou 728% no intervalo de 12 anos, saltando de 58 mil em 2010 para 480 mil em 2022. As relações homoafetivas, que representavam apenas 0,1% das unidades domésticas recenseadas em 2010, passaram a corresponder a 0,7% no Censo 2022, evidenciando maior visibilidade e reconhecimento das diferentes formas de constituição familiar no Brasil.
Panorama nacional
- Crescimento: 728% em 12 anos (2010-2022)
- 2010: 58 mil uniões homoafetivas
- 2022: 480 mil uniões homoafetivas
- Representatividade: 0,1% (2010) → 0,7% (2022) das unidades domésticas
Contexto acreano
- Uniões femininas: 1.102 (53,7% do total)
- Uniões masculinas: 948 (46,3%)
- Total de uniões: 332.829 (incluindo heteroafetivas)
Os números refletem a maior visibilidade e reconhecimento das diferentes formas de constituição familiar no Brasil, influenciado pela legalização do casamento homoafetivo em 2013. O Acre acompanha a tendência nacional de crescimento, embora com números absolutos menores que estados mais populosos.
Você precisa fazer login para comentar.