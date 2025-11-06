6ª Copa TV Gazeta terá confronto de volta no Imaculada Conceição

A primeira fase da 6ª Copa TV Gazeta de Futsal terá nesta quinta, 6, a partir das 19 horas, no ginásio do Imaculada Conceição, confrontos de volta valendo classificação para a fase de quartas de final.

PSC e Glória fazem o primeiro jogo da rodada e na sequência as partidas são: Pista/Bombeiro Hidráulico x Chelsea, Aroeira x Fluminense da Bahia e Invictus x Granada.

“Vamos fechar a primeira fase no sábado, em Manuel Urbano, e as quartas serão iniciadas na terça, dia 11. A partir da próxima fase os jogos serão eliminatórios”, disse o coordenador da 6ª Copa TV Gazeta, Auzemir Martins.

Relacionado

Comentários