Conecte-se conosco

Cotidiano

6ª Copa TV Gazeta tem mais 4 classificados para fase de quartas de final

Publicado

2 horas atrás

em

Foto Glauber Lima: O Fluminense da Bahia, do ala Mateus Ceará(bola), segue na disputa do título

Partidas equilibradas nessa quinta, 6, no ginásio do Imaculada Conceição, definiu mais quatro equipes classificadas para a fase de quartas de final da 6ª Copa TV Gazeta de Futsal.

O PSC derrotou o Glória por 5 a 2 e segue na disputa do título. O Chelsea empatou com Pista/Bombeiro Hidráulico por 3 a 3 e com a vitória na partida de ida garantiu a vaga. O Fluminense da Bahia bateu o Aroeira por 4 a 2 e avançou. O Invictus venceu o Granada por 2 a 1 e nas penalidades, o Invictus garantiu a classificação vencendo por 3 a 2.

Em Manuel Urbano

O último classificado  vai ser definido neste sábado, 8, a partir das 19 horas, na quadra Almiro Ferreira, em Manuel Urbano, no confronto entre Villa City e Sena Madureira. O Villa City joga pelo empate para avançar.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Cotidiano

Mais de 830 detentos do Acre farão o Enem para Pessoas Privadas de Liberdade em dezembro

Publicado

2 horas atrás

em

7 de novembro de 2025

Por

Foto: Secom/ACRE

Um total de 832 detentos das unidades prisionais do Acre está inscrito para participar do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL), que será realizado nos dias 16 e 17 de dezembro. A prova representa uma oportunidade de ressocialização e acesso à educação, permitindo que os participantes busquem o ingresso no ensino superior ou obtenham a certificação do ensino médio.

No Complexo Penitenciário de Rio Branco, o interno F.H.B. é um dos inscritos. Cursando o ensino médio na Escola Fábrica de Asas, instalada dentro do presídio, ele afirma que o exame é uma chance de recomeço.

“Estou me sentindo novamente parte da sociedade. Através dessas oportunidades, a pessoa pode mudar e ser alguém na vida. Tenho vontade de ser professor de Educação Física”, disse o reeducando, que se prepara com o apoio dos professores da unidade escolar.

A diretora da instituição, Roselí Albuquerque, destaca que o acesso à educação é essencial no processo de reintegração social.

“Muitos interrompem os estudos antes de entrar no sistema prisional. Aqui, eles têm a oportunidade de retomar os estudos e ampliar as chances de inserção no mercado de trabalho quando deixarem o presídio”, explicou.

De acordo com Margarete Frota, chefe da Divisão de Educação Prisional do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), o Enem PPL 2025 terá um diferencial importante: a retomada da possibilidade de certificação do ensino médio.

“O Enem este ano tem um diferencial. Priorizamos as inscrições para quem está estudando e, também, para quem não concluiu o ensino médio e solicitou por meio do NAF [Núcleo de Atenção à Família]. Para o acesso ao ensino superior, foram inscritos aqueles que manifestaram o interesse”, explicou Margarete.

Com informações da Agência de Notícias do Acre

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul faz apelo por doações de sangue, com urgência para tipos negativos

Publicado

2 horas atrás

em

7 de novembro de 2025

Por

Unidade enfrenta baixa nos estoques e prepara programação especial para o Mês do Doador, em novembro

O Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul está em situação crítica e precisa urgentemente de doações de todos os tipos de sangue, especialmente dos tipos A-, O- e AB-. A direção da unidade pede que doadores já cadastrados retornem e que novos voluntários se apresentem para reforçar os estoques.

“Estamos precisando muito do A negativo, do O negativo e do AB negativo. O positivo está um pouco melhor, mas a gente sempre recomenda que venham doar, porque a qualquer momento o estoque pode esvaziar — é uma transição muito rápida”, alertou o assistente social Jean Carlos.

Segundo ele, a maior parte das doações ocorre quando algum familiar precisa de sangue, mas o desafio é fidelizar os doadores para que contribuam regularmente. “Quando um parente está precisando, há uma mobilização, mas depois as pessoas não voltam mais. O que precisamos é do doador voluntário, que doe a cada dois meses, no caso dos homens, e a cada três meses, no caso das mulheres”, explicou.

Jean Carlos lembrou ainda que uma única bolsa de sangue pode salvar mais de uma vida, e que os doadores também se beneficiam com os exames gratuitos oferecidos pela unidade. “Além de ajudar o próximo, o doador acompanha sua própria saúde, já que realizamos três exames sem custo nenhum”, destacou.

Mês do Doador

Em comemoração ao Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado em 25 de novembro, o Hemonúcleo prepara uma programação especial entre os dias 24 e 28 de novembro.

Durante a semana, haverá ações de acolhimento, palestras com profissionais de saúde, como nutricionistas e oftalmologistas, além de lanche especial e sessões de maquiagem. “Será um momento de agradecer a todos que doaram durante o ano e convidar novos voluntários a participar dessa corrente de solidariedade”, finalizou Jean Carlos.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Sexta será quente, mas com ventos intensos e possibilidade de chuvas no Acre

Publicado

2 horas atrás

em

7 de novembro de 2025

Por

Foto: reprodução

A previsão do tempo para esta sexta-feira (7) indica um dia muito quente e ventilado em todo o Acre, com predomínio de sol e nuvens, segundo informações do portal O Tempo Aqui. Há possibilidade de chuvas rápidas e pontuais, que podem ser fortes em algumas áreas do estado.

O mesmo padrão climático também deve ser registrado no sul e sudoeste do Amazonas, em Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além de regiões de planície da Bolívia e da selva peruana.

Leste e sul do Acre

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo segue quente e muito ventilado, com sol entre nuvens. Caso ocorram, as chuvas devem ser fracas e passageiras, com baixa probabilidade de temporais.

A umidade relativa do ar mínima deve variar entre 35% e 45% durante a tarde, enquanto a máxima oscila entre 80% e 90% nas primeiras horas do dia. Os ventos sopram de noroeste, com variações de norte e oeste, apresentando rajadas fortes em alguns momentos.

Centro e oeste do estado

Nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário será semelhante, com sol, nuvens e tempo abafado. As chuvas devem ser rápidas e isoladas, com baixa probabilidade de forte intensidade.

A umidade relativa mínima varia entre 50% e 60% à tarde, e a máxima, entre 85% e 95% no início do dia. Os ventos sopram de norte, com variações de noroeste e nordeste, em intensidade fraca a moderada.

Temperaturas por região

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 33°C e 35°C;

Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 34°C e 36°C;

Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 34°C e 36°C;

Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 34°C e 36°C;

Tarauacá e Feijó: mínimas entre 23°C e 25°C, máximas entre 34°C e 36°C;

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 23°C e 25°C, máximas entre 33°C e 35°C;

Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 23°C e 25°C, máximas entre 33°C e 35°C.

Comentários

Continue lendo