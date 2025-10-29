6ª Copa TV Gazeta inicia com partidas bem equilibradas

O Governo do Acre, por meio das Secretarias de Estado de Administração (Sead) e de Educação e Cultura (SEE), publicou nesta quarta-feira, 29, dois editais no Diário Oficial referentes a processos seletivos e concursos da área educacional.

As publicações tratam da convocação de candidato sub judice do processo seletivo de 2023 e da divulgação dos resultados provisórios de provas discursiva e prática de candidata na cidade de Tarauacá.

Conforme o Edital nº 088 SEAD/SEE, datado de 27 de outubro de 2025, a convocação atende a uma decisão judicial proferida no processo nº 0716794-14.2024.8.01.0001. O chamado é para Antonio Luciano Santos Araújo, pessoa com deficiência (PCD), aprovado para o cargo de Professor PNS – P2 (Pedagogia ou Normal Superior) – Anos Iniciais (1º ao 5º ano) na modalidade Educação do Campo, em Rio Branco.

O candidato deverá entregar a documentação e assinar o contrato até o dia 7 de novembro de 2025, na Coordenação de Recursos Humanos da SEE, localizada na Rua Rio Grande do Sul, nº 1.907, Bairro Volta Seca, em Rio Branco, das 7h30 às 13h30.

A lista completa de documentos exigidos que inclui comprovantes pessoais, certidões, declarações e atestado médico está disponível nos siteshttps://concursos.ibfc. org.br/informacoes/420/ ehttps ://sead.ac.gov.br/comunicado/.

Já o Edital nº 043 SEAD/SEE, de 28 de outubro de 2025, também publicado no Diário Oficial, apresenta os resultados provisórios da prova discursiva e da prova prática de candidata sub judice do concurso público da SEE, realizado pelo Instituto Nosso Rumo.

A candidata Naram Marques Passos, inscrita sob o número 54617, obteve nota 5,00 na prova discursiva e 8,57 na prova prática para o cargo de professor de Educação Especial, na zona urbana de Tarauacá.

O edital estabelece que o prazo para interposição de recursos estará aberto das 8h do dia 30 até às 21h59 do dia 31 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site www.nossorumo.org.br, na aba “Recursos”.

As decisões sobre os recursos serão disponibilizadas individualmente, com acesso mediante CPF e senha, na mesma plataforma.

Dúvidas sobre os editais podem ser esclarecidas junto à SEE, pelo telefone (68) 3213-2331, ou à SEAD, pelo e-mail [email protected] .

