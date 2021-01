Um trabalho de arrecadação entre os policiais militares do 5º Batalhão do Alto Acre, localizado em Brasiléia, resultou em uma ação de solidariedade para tentar ajudar algumas famílias de baixa renda nas cidades de Brasiléia e Epitaciolândia.

Mesmo sabendo que seria pouco, mas, muito para alguns, a iniciativa foi bem vista para as famílias que foram acolhidas. “A distribuição foi feita a ermo, sem critérios, pois sabemos que em tempo de pandemia, muitas famílias estão com dificuldades de trabalhar e levar o que comer para casa”, destacou o subcomandante do comando, Tenente Tales Rafael.

Como foi comentado antes, as escolhas para distribuição aconteceu em bairros de Epitaciolândia e Brasiléia. A Corporação do Alto Acre sempre vê com bons olhos, tal iniciativa por parte dos policiais que doam de coração, buscando ajudar quem precisa neste momento.

Segundo o Tenente Sérgio Amorim, o 5º Comando tem seu lado social e procura ajudar o próximo de alguma forma. “Nossos policiais andam pelas cidades de Brasiléia e Epitaciolândia diuturnamente e observam pessoas que necessitam de um pouco de ajuda. Não é muito, mas sabemos que irá ajudar uma família e isso é o que importa. Sempre que der, estaremos realizando essas ações pois, já somos agraciados”, destacou.

