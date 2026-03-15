Pioneiro da PMAC em Brasiléia, subtenente Angilberto Porto morre aos 72 anos

Sargento Porto, como era conhecido, ajudou a construir a presença da corporação na região; instituição e prefeitura prestam homenagens

O subtenente da reserva da Polícia Militar do Acre (PMAC), Angilberto Porto, morreu neste domingo (15), aos 72 anos. Conhecido como Sargento Porto, ele era considerado um dos pioneiros da atuação da corporação na região de Brasiléia, no interior do estado.

A morte foi confirmada por meio de nota divulgada pela PMAC, que manifestou pesar pela perda do militar aposentado. No comunicado, a instituição destacou a trajetória de Porto e prestou solidariedade aos familiares e amigos.

Em nota assinada pela comandante-geral da corporação, coronel Marta Renata da Silva Freitas Alves, a Polícia Militar afirmou que lamenta profundamente o falecimento do subtenente da reserva e desejou força à família neste momento de luto.

Homenagem do município

A Prefeitura de Brasiléia também divulgou mensagem de condolências. Em nome do prefeito Carlinhos do Pelado e do vice-prefeito Amaral do Gelo, a administração municipal destacou a importância de Angilberto Porto para a história da segurança pública local.

Segundo a prefeitura, o militar aposentado ajudou a construir a presença da Polícia Militar na região nas primeiras décadas de atuação da corporação no município. A gestão municipal ressaltou ainda que sua memória permanecerá entre familiares, colegas e amigos.

Legado

Angilberto Porto deixa familiares e um legado ligado à história da segurança pública na região de fronteira do Acre. Mensagens de despedida e solidariedade foram publicadas por conhecidos e instituições após a confirmação de sua morte.

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