Trabalhador cai de altura de cinco metros durante obra de elevado na Estrada Dias Martins, em Rio Branco

As críticas da oposição contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ganharam força com a revelação das mensagens do banqueiro Daniel Vorcaro que supostamente teriam sido enviadas a ele.

O governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência, Romeu Zema (Novo), anunciou que vai protocolar nesta segunda-feira (9/3) mais um pedido de impeachment contra Moraes. Além disso, no Senado, há um requerimento para a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o assunto.

“O ministro Alexandre de Moraes não tem condição de permanecer no cargo depois da revelação de que trocou mensagens com Daniel Vorcaro no dia da prisão do banqueiro. É inaceitável. Juízes do Supremo devem estar acima de qualquer suspeita, submetidos à lei e à transparência, como todos os cidadãos. O Brasil precisa acabar com a farra dos intocáveis”, disse Zema.

A solicitação se soma a outras 45 que aguardam ser analisadas pela Mesa Diretora do Senado. Moraes é o maior alvo de pedidos de impeachment entre os membros da Corte.

Para que a solicitação avance, o presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre (União-AP), deve se manifestar pelo aceite ou arquivamento. Após isso, é formada uma comissão especial para analisar a denúncia.

Moraes negou que as mensagens tenham sido enviadas a ele. Em nota à imprensa, a equipe do ministro informou que a “análise técnica realizada nos dados telemáticos de Daniel Vorcaro, tornados públicos pela CPMI do INSS, constatou que as mensagens de visualização única enviadas por ele em 17 de novembro de 2025 não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos”.

Pedido de CPI

As reações também vieram do Congresso. O senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da CPI do Crime Organizado, apresentou um requerimento para a criação de uma CPI específica para apurar as condutas dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes no âmbito do Caso Master.

“Sem condenações prévias e com responsabilidade, é preciso garantir que todos estão sujeitos à mesma lei. Só assim o Brasil será uma república democrática real. Agora, começa a coleta de assinaturas”, revelou o parlamentar na sexta-feira (6/3).

Para que a CPI seja instalada, é necessário um terço das assinaturas dos senadores, ou seja, 27. Depois disso, é responsabilidade do presidente do Senado a criação da comissão.

Manifestações

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) se manifestou pedindo a prisão de Moraes. Na sexta, ele enviou um ofício à Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitando a análise de possibilidade de prisão preventiva por indícios de crimes, como obstrução de Justiça ou interferência indevida em investigações.

O parlamentar liderou, na semana passada, antes das revelações das mensagens, um ato em São Paulo contra o ministro. No protesto, Nikolas afirmou que o “destino final” de Moraes “é a cadeia” e que o Brasil não tem medo dele.

“Moraes, escuta isso que eu tenho para dizer agora: o Brasil não tem medo de você, nós não temos medo de você”, ressaltou.

O pré-candidado à Presidência e governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), também se manifestou por um pedido de investigação ao ser questionado sobre o assunto.

“Isso aí… no momento em que Ronaldo Caiado chegar à presidência, saberei tratá-lo”, alegou em entrevista coletiva. “A Constituição brasileira diz como se fazer o tratamento e o Senado Federal que faz prerrogativas. Então, política não se faz simplesmente nominando. Você faz política agindo para que as instituições voltem a resgatar a sua condição de credibilidade.”

Vorcaro x Moraes

Em janeiro de 2024, o escritório da advogada Viviane Barci de Moraes, mulher de Moraes, fechou um contrato com Banco Master de R$ 129 milhões

O escritório foi contratado para atuação junto ao Banco Central, à Receita Federal, ao Cade, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e ao Congresso Nacional

No entanto, não se sabe em que processos o escritório de Viviane atuou

Em 2025, o ministro Alexandre de Moraes esteve na mansão do empresário Daniel Vorcaro, em Brasília, ao menos duas vezes, conforme o Metrópoles , na coluna de Andreza Matais

, na coluna de Andreza Matais Mensagens interceptadas pela Polícia Federal mostram que Vorcaro relatou ter se encontrado com Moraes duas vezes

Nessas conversas interceptadas também há uma troca de mensagens que seria com o próprio Moraes, no dia da prisão de Vorcaro

As conversas no celular de Vorcaro

Vorcaro e Moraes teriam trocado mensagens no dia da prisão do banqueiro, em 17 de novembro de 2025. A conversa foi extraída pela Polícia Federal (PF) no celular apreendido de Vorcaro. Os trechos estavam no bloco de notas do aparelho do banqueiro e foram enviados pelo WhatsApp no modo visualização única, segundo informações da colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo.

As respostas de Moraes não constam no material ao qual o Metrópoles também teve acesso.

Às 7h19 de 17 de novembro de 2025, quando tentava embarcar para Dubai, Vorcaro escreveu: “Fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?”. A pessoa com quem ele se comunicava respondeu com três mensagens de visualização única, que não puderam ser recuperadas.

Em outro trecho, às 20h48 do mesmo dia, após uma suposta resposta de Moraes, Vorcaro fala sobre a negociação do Master, possivelmente com o Banco Fictor: “Foi. Seria melhor na sexta junto com os gringos mas foi o que deu pra fazer dentro da situação”. E acrescenta: “Acho que pode inibir”, sem entrar em detalhes do que seria.

Veja as mensagens

Em nota, o ministro nega que tenha trocado mensagens com o banqueiro.

“Análise técnica realizada nos dados telemáticos de Daniel Vorcaro, tornado públicos pela CPMI do INSS, constatou que as mensagens de visualização única enviadas por ele em 17 de novembro de 2025 não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos”, argumentou.

Segundo a nota, “no conteúdo extraído do celular do executivo pelos investigadores, os prints dessas mensagens enviadas por Vorcaro estão vinculadas a pastas de outras pessoas de sua lista de contatos e não constam como direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes”.

“A mensagem e o respectivo contato estão na mesma pasta do computador de quem fez os prints (Vorcaro). Ou seja, fica demonstrado que as mensagens (prints) estão vinculadas a outros contatos telefônicos no computador de Daniel Vorcaro, jamais ao Ministro Alexandre de Moraes”, acrescentou.