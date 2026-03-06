PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE SUSPENSÃO

Uma grande operação integrada entre a Polícia Federal e o Grupo Especial de Operações em Fronteira (GEFRON) resultou na apreensão de mais de 634 quilos de maconha e 500 gramas de haxixe, além da prisão de dois suspeitos, na zona rural do município de Plácido de Castro, na madrugada desta sexta-feira (6).

De acordo com informações repassadas pelo comandante do GEFRON, coronel Assis dos Santos, a ação ocorreu durante uma operação integrada de combate ao tráfico de drogas na região de fronteira do Acre.

Durante a abordagem, os agentes localizaram 634,2 quilos de maconha prensada, além de aproximadamente 500 gramas de haxixe, substância derivada da cannabis considerada mais concentrada.

Também foram apreendidos dois veículos que estariam sendo utilizados para o transporte da droga.

Dois homens foram presos

Na ação, os policiais deram voz de prisão a Osvando de Moura Sampaio, de 47 anos, e Antônio Leidson Castelo Branco de Oliveira, de 40 anos, suspeitos de participação no transporte da carga ilícita.

Os dois foram detidos em flagrante e encaminhados juntamente com a droga e os veículos apreendidos para os procedimentos legais junto à Polícia Federal, que ficará responsável pela continuidade das investigações.

Droga pode ultrapassar R$ 6,3 milhões no mercado ilegal

Pelo volume apreendido, a carga representa um prejuízo significativo para organizações criminosas que atuam na região de fronteira.

Estimativas utilizadas por órgãos de segurança pública indicam que um quilo de maconha pura pode ser avaliado em cerca de R$ 10 mil no mercado ilícito, dependendo da qualidade e da região onde é comercializada.

Com base nessa média, os 634,2 quilos apreendidos poderiam alcançar valor superior a R$ 6.340.000,00 (Seis milhões e trezentos e quarenta mil) se chegassem aos centros de distribuição do tráfico.

Em mercados consumidores maiores, o valor pode aumentar ainda mais, já que o preço da droga costuma subir à medida que avança pelas rotas de tráfico dentro do país.

Fronteira do Acre é rota estratégica do tráfico

A região de fronteira do Acre com países vizinhos é considerada uma das principais rotas utilizadas por organizações criminosas para o transporte de drogas destinadas a diferentes regiões do Brasil.

Grande parte da maconha que entra no país tem origem em áreas produtoras da América do Sul e atravessa a fronteira por rotas clandestinas antes de seguir para grandes centros consumidores.

Diante desse cenário, operações integradas entre forças estaduais e federais têm sido intensificadas com o objetivo de interceptar carregamentos e enfraquecer as estruturas logísticas do tráfico na região.

Segundo o comando do GEFRON, a apreensão representa mais um duro golpe contra o crime organizado na faixa de fronteira, reforçando a importância da cooperação entre diferentes instituições de segurança pública no combate ao tráfico internacional de drogas.

A ocorrência foi finalizada nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, após o trabalho conjunto das equipes envolvidas na operação.

