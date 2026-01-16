Rio Acre sobe e fica a 1 centímetro da cota de transbordo em Rio Branco

O avanço acelerado do Rio Acre já começa a provocar impactos diretos em áreas urbanas de Rio Branco. Na manhã desta sexta-feira (16), a rua Barbosa Lima, no bairro da Base, foi atingida por alagamentos, reflexo da elevação contínua do nível do manancial, que se aproxima perigosamente da cota de transbordamento.

De acordo com a Defesa Civil Municipal, o Rio Acre chegou a 13,99 metros ao meio-dia, ficando a apenas um centímetro da cota de transbordo, fixada em 14,00 metros. O rio já ultrapassou a cota de alerta, de 13,50 metros, na medição das 9h de quinta-feira (15), e mantém tendência de subida desde as primeiras horas do dia. Às 5h18 de hoje, o nível estava em 13,90 metros, passando para 13,96 metros às 9h, o que confirma um ritmo acelerado de elevação.

Na rua Barbosa Lima, a água começou a invadir a via e áreas próximas às residências, dificultando o tráfego e gerando apreensão entre moradores. A região, historicamente vulnerável durante períodos de cheia, volta a sentir os efeitos da força do rio, com risco de agravamento caso o transbordamento se confirme nas próximas horas.

O cenário é agravado pelo volume de chuvas registrado na capital. Nas últimas 24 horas, Rio Branco acumulou 43,0 milímetros de precipitação, índice elevado que contribui diretamente para o aumento do nível do Rio Acre e para a ocorrência de alagamentos em bairros mais baixos, como a Base.

Diante da situação, a Defesa Civil mantém monitoramento permanente e reforça o estado de atenção na capital. Equipes acompanham de perto as áreas afetadas e não descartam a adoção de medidas preventivas, caso o nível do rio ultrapasse a cota de transbordo

A recomendação é para que moradores da rua Barbosa Lima e de outras áreas ribeirinhas fiquem atentos às atualizações oficiais, evitem o deslocamento por trechos alagados e acionem os canais de emergência do município sempre que houver risco à segurança. O quadro permanece instável, e as próximas horas são consideradas decisivas para a evolução da cheia em Rio Branco.

