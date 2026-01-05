Brasil
Faturamento do Polo Industrial de Manaus supera R$ 200 bilhões até novembro
No acumulado de janeiro a novembro, o PIM atingiu a marca de 1.998.715 unidades de motocicletas, motonetas e ciclomotos produzidas, um aumento de 17,67% ante igual período de 2024
O faturamento do PIM (Polo Industrial de Manaus) superou a barreira dos R$ 200 bilhões no acumulado de 11 meses de 2025. Entre janeiro e novembro, as indústrias incentivadas da Zona Franca de Manaus faturaram R$ 209,48 bilhões, o que representa um aumento de 10,42% em relação ao mesmo período de 2024 (R$ 189,71 bilhões). Em dólar, o montante acumulado nos onze primeiros meses do ano somou US$ 37.68 bilhões.
Os resultados positivos do PIM, que representam o maior que o ano inteiro de 2024, também incluíram a geração de postos de trabalho. A média mensal de mão de obra em 2025, até novembro, fixou-se em 131.444 trabalhadores diretos, entre efetivos, temporários e terceirizados. Esse número representa um crescimento de 6,42% na comparação com a média de igual período do ano passado (123.518 trabalhadores). No recorte mensal de novembro, o PIM registrou 128.222 empregos diretos.
Segmentos
Os subsetores com maior participação no faturamento global do PIM entre janeiro e novembro de 2025 foram Bens de Informática (20,95%), Duas Rodas (19,87%), Eletroeletrônico (17,04%), Químico (10,01%), Mecânico (9,07%), Termoplástico (8,77%) e Metalúrgico (7,94%).
Já entre os segmentos que apresentaram maior crescimento percentual no faturamento em relação a 2024, os destaques foram Vestuário e Calçados, com expressiva alta de 45,68%; Relojoeiro (27%); e Duas Rodas (23,26%).
Produção
O aquecimento da demanda refletiu diretamente nas linhas de produção. No acumulado de janeiro a novembro, o PIM atingiu a marca de 1.998.715 unidades de motocicletas, motonetas e ciclomotos produzidas, um aumento de 17,67% ante igual período de 2024.
Outros destaques de produção no período incluíram os relógios de pulso e de bolso, com 8.088.734 unidades fabricadas (aumento de 26,45%); condicionadores de ar do tipo split system, com 5.735.938 unidades (crescimento de 7,77%); e monitores com tela de LCD para uso em informática, com 3.124.637 unidades (alta de 6,16%).
Avaliação
Para o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, os indicadores até novembro consolidam um ano de robustez para a indústria regional. “Ultrapassar R$ 200 bilhões em faturamento e manter uma média de empregos superior a 131 mil trabalhadores demonstra a segurança e a estabilidade que o modelo Zona Franca oferece para quem investe na Amazônia. Todos esses indicadores validam o sucesso da nossa política de desenvolvimento regional”, avaliou Saraiva.
Acidente com carreta bi-trem carregada com madeira mata criança e adolescente e interdita BR-364
Bi-trem carregado com madeira capotou no km 435,4 da rodovia durante a madrugada; duas pessoas da mesma família ficaram presas às ferragens e não resistiram
Um grave acidente na madrugada desta segunda-feira (5) na BR-364, em Rondônia, resultou na morte de uma criança e uma adolescente e deixou dois adultos feridos. O caso ocorreu no km 435,4 da rodovia, próximo à saída de Jaru no sentido Ariquemes.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma carreta bi-trem carregada com madeira capotou por volta das 3h30. As duas vítimas fatais estavam entre as cinco pessoas da mesma família que estavam no veículo e ficaram presas às ferragens. Os dois adultos foram resgatados e encaminhados ao hospital.
O acidente causou interdição parcial da BR-364, com tráfego operando no sistema PARE/SIGA e gerando lentidão no trecho. As causas do capotamento ainda serão investigadas.
Jovem do interior do Amazonas entra na guerra da Ucrânia e manda recado nas redes
Natural de Carauari, Dimitri Alves diz ser o primeiro da cidade a lutar ao lado das forças ucranianas e se oferece para orientar brasileiros que queiram seguir carreira militar no exterior
Dimitri Alves, jovem natural de Carauari, município a 788 quilômetros de Manaus, decidiu se voluntariar para lutar na guerra da Ucrânia ao lado das forças que combatem a Rússia. Em publicação nas redes sociais, ele afirmou ser o primeiro filho da cidade a participar diretamente do conflito e aproveitou para deixar uma mensagem a outros brasileiros que sonham em seguir carreira militar fora do país.
“Sei que, assim como eu, muitas pessoas têm o sonho de ser militar fora do Brasil e não sabem por onde começar”, escreveu Dimitri, filho do também carauariense Edivaldo Alves. Ele se disse disposto a orientar interessados com “força de vontade e um propósito”, oferecendo ajuda para entender os caminhos de ingresso em forças armadas estrangeiras.
O caso ilustra o envolvimento isolado de brasileiros em conflitos internacionais, mesmo sem vínculo oficial com as forças em combate.
Governo do Acre nomeia novas instituições para compor Conselho Estadual de Meio Ambiente e Floresta e amplia participação da sociedade civil
O Cemaf, criado por meio da Lei nº 3.595 de 20/12/2019, é um órgão colegiado deliberativo e normativo composto por 22 membros, que integra o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Floresta (Sismaf)
O governo do Acre publicou, na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 5, o Decreto nº 11.953-P, que atualiza a composição do Conselho Estadual de Meio Ambiente e Floresta (Cemaf). A medida reforça a participação de entidades representativas da sociedade civil na formulação, no acompanhamento e no fortalecimento das políticas ambientais do estado.
O decreto inclui duas novas instituições no colegiado: a Associação dos Engenheiros Florestais do Estado do Acre (Aefea) e a Associação do Movimento dos Agentes Agroflorestais Indígenas do Acre (Amaaic), selecionadas por meio do Edital nº 006/2025.
“A inclusão da Aefea e da Amaaiac no Cemaf representa um avanço importante na consolidação de uma governança ambiental mais inclusiva e participativa no Acre, ao ampliar a presença da sociedade civil organizada e de representantes dos povos e comunidades tradicionais no processo de tomada de decisão. Essa atualização reforça o compromisso do governo do Acre com a participação social e o fortalecimento das políticas ambientais”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Leonardo Carvalho.
A AEFEA passa a ocupar a vaga destinada a entidades ambientais ou sociais, enquanto a AMAAIAC assume a representação de comunidades indígenas, ribeirinhas e demais populações tradicionais, ampliando a diversidade e a representatividade no Cemaf.
Segundo o conselheiro titular representando a Amaaic, José Marcondes, integrar o conselho reforça o compromisso dos povos tradicionais com a preservação ambiental.
“Fazer parte desse conselho é muito significativo, porque trabalhamos pela preservação do meio ambiente. Representamos povos indígenas, ribeirinhos, agricultores familiares e comunidades extrativistas, e essa parceria fortalece o nosso objetivo’’, afirmou.
A conselheira e presidente da Aefea, Aldione Lessa, diz que a vaga representa avanço na participação dos engenheiros florestais nas discussões ambientais do Acre.
“A importância da Aefea ocupar essa vaga é dar visibilidade ao engenheiro florestal como um ator na agenda ambiental do Acre. A engenharia florestal sempre foi considerada uma profissão promissora, mas ainda pouco presente nas políticas públicas. Por isso, essa conquista significa dizer que a engenharia florestal é importante para o meio ambiente e a gente está ocupando esse espaço.’’
Saiba mais
O Cemaf, criado por meio da Lei nº 3.595 de 20/12/2019, é um órgão colegiado deliberativo e normativo composto por 22 membros, que integra o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Floresta (Sismaf), na condição de órgão superior. É presidido e secretariado pela Sema e seus membros são nomeados por ato do Poder Executivo, responsável por indicar os órgãos e entidades representativas do Estado.
