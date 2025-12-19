Cotidiano
Acre aparece na 21ª posição em ranking nacional de custo da energia elétrica
O Acre ocupa a 21ª colocação no ranking dos estados brasileiros com menor custo da energia elétrica, segundo dados do Ranking de Competitividade dos Estados 2025, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) com base em informações da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
De acordo com o levantamento, a tarifa média de energia no Acre é de R$ 1.010,80 por megawatt-hora (MWh). O valor considera o custo da energia com impostos e é calculado a partir do consumo comercial, residencial, industrial e rural, ponderado conforme a participação de cada classe no consumo total do estado.
No cenário nacional, o estado da Paraíba lidera o ranking, apresentando a menor tarifa média do país, com R$ 735,00 por MWh. Já o Pará aparece na última posição, registrando o maior custo médio de energia elétrica, com R$ 1.180,00 por MWh.
O indicador integra o eixo de infraestrutura do Ranking de Competitividade dos Estados e é utilizado para avaliar fatores que impactam diretamente a atividade econômica, a atração de investimentos e o custo de vida da população.
Segundo o CLP, o desempenho dos estados nesse indicador destaca aspectos como matriz energética, encargos, logística de distribuição e eficiência regulatória, elementos que influenciam diretamente o preço final da energia para consumidores e empresas.
Matrículas para a EJA 2026 seguem abertas até fevereiro na rede estadual
A Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE) está com matrículas abertas desde a última segunda-feira, 15, para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), 1º semestre de 2026, na rede pública estadual. A iniciativa reforça o compromisso do governo com a inclusão educacional e a garantia do direito à educação para jovens e adultos que não puderam concluir os estudos na idade regular
A modalidade contempla as etapas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio e representa uma nova oportunidade para que estudantes retomem a trajetória escolar e concluam a Educação Básica em 2026.
As matrículas estão sendo realizadas diretamente nas escolas estaduais, tanto na zona urbana quanto na zona rural, no período de 15 de dezembro de 2025 a 6 de fevereiro de 2026.
Para ingressar na EJA, é necessário atender aos critérios de idade mínima: 15 anos completos para o Ensino Fundamental e 18 anos completos para o Ensino Médio.
No ato da matrícula, os interessados devem apresentar documento de identificação, comprovante de residência e histórico escolar, se houver.
A EJA atende jovens, adultos e idosos, respeitando as diferentes trajetórias de vida e oferecendo condições para o crescimento pessoal, social e profissional dos estudantes.
Fonte: Agência de Notícias do Acre
Boletim aponta crescimento de SRAG no Acre, enquanto Brasil indica tendência de queda
O boletim InfoGripe, divulgado nesta quinta-feira (18) pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), revela um cenário de atenção para o Acre no monitoramento da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Enquanto o Brasil apresenta sinal de queda na tendência de longo prazo e estabilidade no curto prazo, o estado acreano figura entre as unidades da federação com aumento consistente de casos e nível de atividade considerado de alerta a alto risco.
De acordo com a análise da Semana Epidemiológica 50, o Acre está entre os seis estados do país que apresentam incidência de SRAG ao nível de alerta, risco ou alto risco, com sinal de crescimento na tendência de longo prazo. Além do Acre, integram esse grupo Amazonas, Distrito Federal, Mato Grosso, Pará e Tocantins.
No recorte regional, o boletim destaca que o aumento dos casos nos estados do Norte – especialmente Acre, Amazonas, Pará e Tocantins – ocorre principalmente entre a população adulta e idosa e tem sido impulsionado pela circulação do vírus Influenza A. Esse comportamento contrasta com a média nacional, onde os indicadores apontam redução gradual dos casos de SRAG em praticamente todas as faixas etárias.
Outro ponto de destaque é a situação da capital acreana. Rio Branco aparece entre as cinco capitais brasileiras com nível de atividade de SRAG em alerta, risco ou alto risco e com tendência de crescimento nas últimas seis semanas. Na capital, o aumento se concentra sobretudo na população adulta, acompanhando o padrão observado em outras capitais do Norte, como Manaus (AM) e Palmas (TO).
Em comparação, estados do Norte como Roraima apresentam níveis elevados de SRAG, porém sem sinal de crescimento sustentado, enquanto outros estados do país mantêm incidência moderada ou baixa, muitas vezes associada a casos em crianças e adolescentes, com predominância de rinovírus. Já no cenário nacional, a Fiocruz reforça que há um sinal de queda na tendência de longo prazo dos casos de SRAG e de estabilização no curto prazo, indicando um quadro mais controlado em relação ao observado no Acre.
O boletim ressalta ainda que, nas últimas quatro semanas, a Influenza A responde por uma parcela significativa dos casos positivos de SRAG no país, mas seu impacto tem sido mais expressivo justamente em estados do Norte, como o Acre, onde o crescimento recente preocupa as autoridades de saúde. A Fiocruz recomenda que os dados sejam analisados em conjunto com outros indicadores, como a ocupação de leitos hospitalares, para subsidiar ações de vigilância e resposta em nível local.
Adesg anuncia contratação do atacante Nando e fica próxima de fechar elenco
O presidente da Adesg, Paulinho do Cras, anunciou nesta sexta, 19, a contratação do atacante Nando, ex-Plácido de Castro. O atleta foi um dos poucos destaques da equipe na péssima campanha na temporada de 2025.
“Acertamos com o Nando e ainda precisamos de um lateral esquerdo. Existem duas negociações sendo conduzidas e a ideia é fechar, no máximo até segunda e assim teremos o grupo completo para o início do Estadual”, explicou o presidente.
Trabalho tático
O técnico Rodrigo Deião comanda um treino tático nesta sexta, no Frotão, e vai começar a montagem da equipe titular. A Adesg contratou atletas de nível e na teoria deve ter um time mais forte para 2026.
Estreia do Leão
A Adesg estreia no Estadual contra o Humaitá na quinta, 15 de janeiro, às 18horas, na Arena da Floresta.
