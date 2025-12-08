Fornecimento de água da ETA II é interrompida nesta segunda

A Prefeitura de Rio Branco, por meio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), informou que realizará, nesta segunda-feira (8), uma parada preventiva e programada na Estação de Tratamento de Água II (ETA II).

De acordo com o Saerb, a medida tem como objetivo prevenir transtornos durante o período de cheia do Rio Acre, garantindo maior segurança e estabilidade no sistema de abastecimento de água da capital.

A paralisação estava inicialmente prevista para o dia 14 de novembro, mas precisou ser adiada por razões operacionais. Com isso, a ação foi remarcada para esta segunda-feira (8), mantendo o caráter preventivo da programação.

O Saerb orienta os moradores a fazerem uso racional da água durante o período da parada e destaca que o abastecimento será normalizado gradativamente após a conclusão dos serviços.

