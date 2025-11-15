Campeonato Estadual da Série A vai ter partidas de volta das quartas

O Campeonato Estadual de Futsal da Série A vai ter neste sábado, 15, as partidas de volta da fase de quartas de final. Quinari e Fluminense da Bahia terão a vantagem de jogar pelo empate para avançar às semifinais.

Em Senador Guiomard

O Quinari recebe o Pista, a partir das 19h15, no ginásio José Edson Honorato, em Senador Guiomard. O Quinari ganhou o primeiro jogo por 2 a 0 e por isso tem a vantagem do empate.

No Diogo Feijó

Lyon e Fluminense da Bahia se enfrentam, a partir das 20h30, na quadra da escola Diogo Feijó. O Flu venceu o confronto de ida por 7 a 2 e por isso é o favorito para avançar.

