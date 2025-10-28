Conecte-se conosco

Presidente Nicolau Júnior entrega kits que serão destinados a mulheres atendidas na DEAM

1 hora atrás

A iniciativa é fruto da culminância da Campanha do Agosto Lilás e do show “Aleac apresenta: Mulheres em Cena”, realizado no dia 30 de setembro na Usina de Arte João Donato

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), em parceria com a Escola do Legislativo Acreano (Ela), realizou nesta terça-feira (28) a entrega de 100 kits de higiene pessoal, fraldas e alimentos destinados a mulheres e crianças vítimas de violência doméstica atendidas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). A ação marca o segundo ano consecutivo da parceria entre a Aleac e a Instituição no combate ao feminicídio, infanticídio e outras formas de violência.

A iniciativa é fruto da culminância da Campanha do Agosto Lilás e do show “Aleac apresenta: Mulheres em Cena”, realizado no dia 30 de setembro na Usina de Arte João Donato. O evento contou com a participação de 10 cantoras voluntárias e teve 230 ingressos vendidos, cuja arrecadação foi revertida para a compra dos itens que compuseram os kits. Cada kit continha nove produtos essenciais: toalha, shampoo, escova e creme dental, pente, absorvente, sabonete, lenço de papel e desodorante, além de fraldas descartáveis, bolachas, biscoitos e bebida láctea.

O presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior (PP), fez a entrega dos kits a delegada Juliana De Angelis e reafirmou o compromisso do Parlamento acreano na luta contra a violência de gênero. “O combate à violência contra a mulher e às crianças é uma causa que precisa unir todos os poderes e instituições. Essa ação é resultado de uma parceria muito importante da Assembleia Legislativa com a Polícia Civil, o Ministério Público e, especialmente, com a Delegacia da Mulher, representada pela doutora Juliana”, disse.

Os 100 kits de higiene pessoal 

Nicolau Júnior seguiu falando sobre a ação, “foram entregues 100 kits de higiene pessoal, fraldas e alimentos para mulheres e crianças vítimas de violência doméstica, que são atendidas na DEAM. É uma satisfação muito grande poder contribuir com esse trabalho, que reforça o nosso compromisso com a proteção e o acolhimento dessas vítimas. A Assembleia tem atuado fortemente, por meio de suas campanhas, para conscientizar a sociedade sobre a importância de combater o feminicídio e toda forma de violência. Como presidente da Aleac, reafirmo nosso compromisso em apoiar e fortalecer ações que garantam respeito, dignidade e segurança às mulheres acreanas”, afirmou.

A delegada da Delegacia da Mulher, Dra. Juliana De Angelis, agradeceu a parceria e destacou a importância do gesto. “Essa é uma ação que representa cuidado e empatia. Os kits chegarão às mãos de mulheres e crianças que realmente precisam desse apoio. Somos gratos à Aleac e à Escola do Legislativo por manterem esse compromisso com o enfrentamento à violência”, disse.

O delegado-geral da Polícia Civil, Dr. José Henrique Maciel, é um dos apoiadores e incentivadores do projeto, reforçando a parceria institucional com a Aleac e a Instituição de Segurança no enfrentamento à violência contra mulheres e crianças. A ação também contou com a presença de servidores da Aleac, que destacaram o caráter solidário e humano da iniciativa, símbolo do compromisso do Legislativo acreano com a promoção da dignidade e da justiça social.

Acre institui Política Estadual de Proteção a Órfãos do Feminicídio com auxílio financeiro

1 hora atrás

28 de outubro de 2025

Decreto estabelece benefício para crianças e adolescentes que perderam mães para violência de gênero; medidas incluem apoio integral e intersetorial

A política será executada de forma intersetorial e articulada, com ênfase na proteção integral e na promoção da dignidade das crianças e adolescentes. Foto: ilustrativa 

O governo do Acre publicou nesta terça-feira (28) o Decreto nº 11.778/2025, que cria a Política Estadual de Proteção e Atenção Integral aos Órfãos e Órfãs de Feminicídio. A norma estabelece diretrizes e critérios para a concessão de um auxílio financeiro destinado a crianças e adolescentes que perderam a mãe em decorrência de feminicídio, com caráter complementar para garantir apoio material básico.

Principais disposições do decreto:

  • Beneficiários: menores de 18 anos que residam no Acre e tenham ficado órfãos por feminicídio

  • Requisitos: comprovação de residência no estado e situação de vulnerabilidade socioeconômica

  • Solicitação: requerimento formal à Secretaria de Estado da Mulher (Semulher) pelo representante legal

  • Exceção: não se aplica a órfãos que sejam adotados, pois a adoção altera a condição civil

A política será executada de forma intersetorial e articulada, com ênfase na proteção integral e promoção da dignidade das crianças e adolescentes. A Semulher está autorizada a firmar convênios e parcerias com outras secretarias, órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselhos Tutelares e organizações da sociedade civil para garantir a efetividade das ações.

O decreto entra em vigor imediatamente, cabendo à Semulher editar normas complementares com orientações sobre procedimentos, critérios e forma de pagamento do auxílio. A medida representa um avanço na proteção às vítimas indiretas da violência de gênero no estado.

O decreto também autoriza a Semulher a firmar convênios e parcerias com outras secretarias, órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselhos Tutelares e organizações da sociedade civil. Foto: cedida 

Mortalidade infantil e fetal cresce 4,7% no Acre em 2025, com 112 mortes evitáveis registradas

2 horas atrás

28 de outubro de 2025

Rio Branco concentra maior parte dos casos, mas interior preocupa com aumento em municípios como Feijó; deficiências no pré-natal e estrutura hospitalar são fatores críticos

Rio Branco concentrou a maior parte dos registros, com 73 notificações neste ano. Apesar disso, houve queda de 21,5% em comparação com 2024, quando foram anotadas 93 perdas. Foto: captada 

O número de óbitos de recém-nascidos e fetos por causas evitáveis voltou a subir no Acre em 2025. Entre janeiro e agosto, foram contabilizadas 112 mortes que poderiam ter sido prevenidas com adequada assistência médica, representando um aumento de 4,7% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registrados 107 episódios. Os dados são do Painel de Monitoramento da Mortalidade Infantil e Fetal do Ministério da Saúde.

O estudo revela que a maioria das mortes ocorreu nos primeiros dias de vida, destacando a importância crítica da assistência à gestante e do atendimento neonatal adequado. Deficiências no acompanhamento pré-natal, na estrutura hospitalar e no suporte ao parto estão entre os principais fatores que contribuem para essas mortes evitáveis.

A situação é particularmente delicada nas cidades do interior, onde o acesso aos serviços médicos especializados é mais limitado. Os dados reforçam a necessidade de políticas públicas específicas para reduzir a mortalidade infantil e fetal no estado, especialmente no interior acreano onde as condições de atendimento são mais precárias.

Cruzeiro do Sul aparece em segundo lugar com 16 casos; 8 municípios não registraram nenhuma morte no período. Foto: captada

O panorama da mortalidade infantil e fetal no Acre em 2025 revela que Rio Branco lidera com óbitos registrados entre janeiro e agosto, seguida por Cruzeiro do Sul e Feijó. Os dados do Ministério da Saúde mostram que oito municípios não registraram nenhuma morte no período: Rodrigues Alves, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard, Acrelândia, Epitaciolândia, Bujari e Capixaba.

Distribuição por município (jan-ago/2025):

  • Rio Branco: 73 óbitos

  • Cruzeiro do Sul: 16

  • Feijó: 7

  • Tarauacá, Manoel Urbano, Sena Madureira, Porto Walter: 2 cada

  • Assis Brasil, Brasiléia, Xapuri, Jordão, Santa Rosa do Purus, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo: 1 cada

Embora os números de 2025 (112 mortes) superem os de 2024 (107) no mesmo período, permanecem abaixo de 2023, quando o estado registrou 124 óbitos evitáveis. A tendência exige, segundo técnicos da saúde, reforço nas políticas públicas voltadas à proteção materno-infantil, com foco na prevenção e ampliação da cobertura de serviços essenciais.

A plataforma do Ministério da Saúde permite o acompanhamento mensal por município, faixa etária e tipo de causa, servindo como ferramenta crucial para gestores e profissionais de saúde no enfrentamento da mortalidade infantil e fetal no estado.

O MS disponibiliza as estatísticas atualizadas em sua plataforma oficial, permitindo o acompanhamento mensal por município, faixa etária e tipo de causa. Foto: captada 

Lancha naufraga no trajeto entre Cruzeiro do Sul e Marechal Thaumaturgo, no Acre

2 horas atrás

28 de outubro de 2025

Acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (28); número de passageiros e possíveis vítimas ainda não foi confirmado pelas autoridades

Até o momento, não há informações oficiais sobre o número de passageiros que estavam a bordo nem sobre possíveis feridos. Foto: captada 

Uma lancha que fazia o trajeto entre os municípios de Cruzeiro do Sul e Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre, naufragou na manhã desta terça-feira (28). Até o momento, não há informações oficiais sobre o número de passageiros que estavam a bordo da embarcação nem sobre possíveis vítimas.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades locais. Equipes de resgate devem ser acionadas para o local para prestar os primeiros socorros e iniciar as operações de busca, caso necessário.

Autoridades competentes – incluindo a Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros – devem divulgar novas informações sobre o naufrágio assim que os detalhes forem confirmados. A região do Vale do Juruá, onde ocorreu o acidente, é conhecida por ter transporte fluvial como uma das principais vias de deslocamento entre municípios.

