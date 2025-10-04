Cotidiano
GEFRON localiza caminhão furtado de R$ 126 mil em propriedade rural de Plácido de Castro
Operação conjunta com Polícia Militar de Capixaba recuperou veículo durante ação de fiscalização na fronteira com a Bolívia; caminhão foi encaminhado à delegacia para restituição ao proprietário
Em operação realizada na fronteira acreana com a Bolívia, o Grupo Especial de Operações em Fronteiras (GEFRON), da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), em conjunto com a Polícia Militar de Capixaba, localizou um caminhão furtado em uma propriedade rural de Plácido de Castro na madrugada deste final de semana. O veículo, avaliado em R$ 126 mil, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do município para os procedimentos de restituição legal.
A ação integra a Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com o Governo do Acre, que tem como objetivo combater crimes transfronteiriços e coibir ilícitos na região de fronteira. As fiscalizações continuam durante o final de semana.
📞 Disque Denúncia GEFRON: (68) 99910-2174
GEFRON – A força do Estado na fronteira!
Gladson Cameli anuncia candidatura ao Senado em 2026 e desafia opositores: “Vão ter que me engolir”
Governador do Acre confirmou pretensão de concorrer a uma vaga no Senado Federal e rebateu processo que enfrenta no STJ por corrupção, peculato e lavagem de dinheiro
Em entrevista a um programa online em Cruzeiro do Sul na última quinta-feira (2), antes de seguir para Assis Brasil, o governador do Acre Gladson Cameli (Progressistas) confirmou sua candidatura ao Senado Federal em 2026 e enviou uma mensagem contundente a adversários políticos:
“Vão ter que me engolir ano que vem”.
Ao ser questionado sobre o processo no Superior Tribunal de Justiça (STJ) em que responde por corrupção, peculato e lavagem de dinheiro, Cameli minimizou as acusações:
“Ainda não fui condenado. Se o STJ me condenar, esquecem que eu tenho aí não sei quantos milhões de recursos que eu posso entrar no STF”. Ele ainda criticou o que chamou de “meia dúzia, paga não sei por quem, ficar inventando mentira” sobre um possível afastamento.
E continua: “Ainda não fui condenado. Se o STJ me condenar, eu posso entrar no STF”.
A fala, proferida durante entrevista em Cruzeiro do Sul, reforça sua disposição de concorrer ao Senado Federal em 2026 e coloca a decisão sob a legitimidade do voto popular: “a população vai ter o direito de escolher se quer ou não quer”.
A estratégia de Cameli consiste em:
Enquadrar as críticas como campanhas de mentiras patrocinadas
Transferir para o eleitorado a responsabilidade pela decisão política
Reafirmar confiança no sistema de Justiça, ainda que admitindo recorrer ao STF se condenado no STJ
O discurso acirra o tom da disputa política no estado e sinaliza que o governador não abrirá mão da candidatura independentemente das pressões judiciais ou oposicionistas.
De acordo com a legislação eleitoral, Cameli poderá permanecer no cargo até o início de abril de 2026. Caso confirme a candidatura ou não seja afastado judicialmente até lá, a vice-governadora Mailza Assis (Progressistas) assumirá o restante do mandato. A declaração do governador acirra o clima político no estado a menos de dois anos das eleições.
PMDF estoura laboratório de falsificação de bebidas em Sobradinho
Equipes do 20º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) desmantelaram, na noite desta sexta-feira (3/10), um esquema de falsificação de bebidas alcoólicas em Sobradinho dos Melos. O local funcionava como um verdadeiro laboratório clandestino, preparado para produzir e adulterar destilados de forma industrial.
A descoberta ocorreu durante a Operação 5º Mandamento, que fiscalizava bares do Paranoá e Itapoã. Em uma distribuidora na Quadra 03 da Fazendinha, fiscais da Vigilância Sanitária perceberam que algumas garrafas apresentavam lacres adulterados. Ao checar a nota fiscal, os policiais identificaram um endereço suspeito em Sobradinho dos Melos e decidiram verificar.
No local indicado, a equipe encontrou um espaço estruturado exclusivamente para a fabricação de bebidas falsificadas, com equipamentos capazes de realizar todas as etapas da fraude: produção, envase, rotulagem e embalagem. Foram apreendidas diversas caixas de garrafas vazias, rótulos de marcas conhecidas, tampas, maquinário e produtos químicos utilizados na adulteração.
Caseiro
Um caseiro foi encontrado dentro do laboratório e conduzido à 6ª DP. Ele afirmou que o dono do imóvel está no Ceará. O caso foi registrado como crime contra as relações de consumo, já que a falsificação representa grave risco à saúde da população.
Além da PMDF e da Vigilância Sanitária, participaram da operação o Corpo de Bombeiros Militar do DF, a Secretaria de Segurança Pública e a DF Legal.
Ipaam aplica R$ 7,3 milhões em multas por crimes ambientais em Manacapuru e Itacoatiara
Operação conjunta com o Batalhão Ambiental resultou em apreensão de 3 mil m³ de madeira e 22 procedimentos administrativos
O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), em parceria com o Batalhão de Policiamento Ambiental, aplicou R$ 7,3 milhões em multas durante a 11ª fase da Operação Região Metropolitana, realizada entre 19 de setembro e 3 de outubro nos municípios de Manacapuru e Itacoatiara.
As equipes de fiscalização registraram 22 procedimentos administrativos, sendo dez autos de infração, quatro embargos e sete termos de apreensão. Entre as irregularidades encontradas estão o funcionamento de serrarias sem licença ambiental, queima irregular de resíduos e apresentação de documentos falsos.
Em Manacapuru, as multas ultrapassaram R$ 3,6 milhões, incluindo R$ 2,2 milhões aplicados a uma empresa que descumpriu embargo e operava sem licença. Já em Itacoatiara, uma empresa foi multada em R$ 1,2 milhão por documentação irregular e armazenamento ilegal de madeira. Nessa ação, foram apreendidos mais de 3 mil metros cúbicos de madeira e lenha.
De acordo com o Ipaam, a operação tem caráter contínuo, sendo realizada em fases de 15 dias, e baseia-se em denúncias da população. Os autuados têm 20 dias para recorrer ou efetuar o pagamento das multas.
O órgão reforça que mantém canais abertos para denúncias e orientações sobre atividades florestais e crimes ambientais.
