Expo Fronteira 2025 anuncia Vitinho Imperador como primeira atração para evento em outubro na tríplice fronteira

A praça Hugo Poli, no centro de Brasileia, foi palco de um desfile cívico em celebração aos 203 anos da Independência do Brasil na noite desta sexta-feira (5). Com a presença do governador Gladson Cameli (PP), o evento reuniu centenas de moradores do município, que faz fronteira com a Bolívia, e destacou o tema “Brasil: Um País de Muitas Vozes – Da Independência à União das Fronteiras”.

O desfile contou com a participação de estudantes, entidades civis e representantes locais, que marcharam em homenagem ao patriotismo e à diversidade cultural da região. Famílias acompanharam as apresentações, seguindo uma tradição que anualmente leva comunidades às ruas para celebrar a data.

O governador Gladson Cameli enalteceu a iniciativa:

“É nas fronteiras que se revela a força da nossa identidade nacional. Este evento simboliza a união do povo brasileiro e a importância de nossa história compartilhada.”

Para o chefe do Executivo estadual, o momento simboliza o forte sentimento de patriotismo dos acreanos em todo o território. Ele destacou ainda a importância de manter viva essa tradição no coração das pessoas.

“Momento necessário para manter manter o patriotismo e reconhecer todas as nossas origens. Eu, por exemplo, lembro-me quando estudava ainda no ensino fundamental e médio, e desfilava na semana da pátria. Esse civismo é importantíssimo para que a nossa democracia seja fortalecida. Dessa forma, valorizamos cada vez mais a nossa pátria e a nossa cidade”, finalizou.

O evento iniciou com todos os presentes cantando o Hino Nacional Brasileiro. Após os discursos das autoridades, a fanfarra conduziu a abertura oficial do desfile, marcada pela entrada das escolas da rede municipal e estadual de ensino.

O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, destacou a relevância da presença do governador no desfile cívico do município. Além disso, ressaltou o simbolismo que a celebração tem para a população.

“Este dia serve para representar e manter vivas as tradições do nosso Brasil. O desfile simboliza a pátria e o civismo. A nossa população realmente valoriza a presença do nosso governador aqui, porque todas as vezes que ele vem traz boas notícias para a região”, disse o prefeito.

O desfile, que contou com a participação de estudantes das escolas da rede pública de ensino, deixou o momento ainda mais especial. Além disso, as forças de segurança do Estado também se apresentaram durante a solenidade.

A prefeita de Cobija, cidade boliviana vizinha, Ana Lucía Reis, também participou da cerimônia em celebração ao Brasil como país soberano. O convite reforça o compromisso das gestões estadual e municipal com a diplomacia. Sobre o momento, o governador pontuou: “Estamos construindo pontes e fortalecendo os laços.”

Dia da Amazônia

A celebração do 7 de Setembro em Brasileia coincidiu com outra data de grande relevância: o Dia da Amazônia, comemorado nesta sexta-feira, 5. O Acre tem se destacado como referência em iniciativas de preservação ambiental, mostrando seu protagonismo quando o assunto é a proteção da maior floresta tropical do planeta.

Durante seu discurso, o governador Gladson Camelí fez questão de lembrar a data. Ele ressaltou que a Amazônia é um patrimônio não apenas para os acreanos, mas para o mundo inteiro, e que cada cidadão tem responsabilidade na defesa e no cuidado com esse bem natural.

“Esse pulmão verde que alimenta o mundo em todos os aspectos da sobrevivência e subsistência humana na terra. Que a cada dia possamos ser mais conscientes e comprometidos em amar e cuidar da natureza, pois essa é uma das maiores e mais belas formas de amar a nós mesmos e ao nosso próximo. Viva o Brasil, viva a Amazônia”, finalizou.

A celebração integra uma série de atividades realizadas no estado do Acre em comemoração ao 7 de Setembro, reforçando valores cívicos e a integração regional.

