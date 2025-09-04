fbpx
Conecte-se conosco

Brasil

Inscrições para MBA em Inteligência Artificial e Ciência de Dados se encerram nesta sexta

Publicado

26 segundos atrás

em

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente online, por meio de formulário eletrônico, com o envio da documentação exigida em edital

Podem participar servidores públicos estaduais com diploma de nível superior, vínculo ativo com o poder público estadual e que não tenham concluído pós-graduação custeada pelo Estado. Foto: cedida 

As inscrições para o processo seletivo da pós-graduação Master in Business Administration (MBA) em Inteligência Artificial e Ciência de Dados para o Setor Público, promovida pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), em parceria com o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), encerram-se nesta sexta-feira, 5 de setembro, às 23h59.

O curso, que dispõe de 40 vagas, possui carga horária de 384 horas e será ofertado na modalidade a distância, com atividades assíncronas e encontros quinzenais ao vivo, realizados pela plataforma Zoom. A formação tem início previsto para 23 de setembro de 2025 e término em dezembro de 2027.

O valor total do curso é de R$ 11.128,08, mas os servidores contemplados terão desconto especial, pagando R$ 3.338,40, valor que pode ser parcelado em até 12 vezes de R$ 278,20, com desconto direto em folha de pagamento.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente online, por meio de formulário eletrônico, com o envio da documentação exigida em edital. Podem participar servidores públicos estaduais com diploma de nível superior, vínculo ativo com o poder público estadual e que não tenham concluído pós-graduação custeada pelo Estado, na mesma área, nos últimos dois anos.

Após o período de inscrições, a próxima etapa será a divulgação do resultado da análise documental, prevista para o dia 9 de setembro, no Diário Oficial do Estado (DOE).

A iniciativa reafirma o compromisso do governo do Acre com a qualificação dos servidores públicos, visando o aprimoramento da gestão e a melhoria dos serviços prestados à população.

Cronograma do processo seletivo
  • Inscrições e envio da documentação: 01/09 a 05/09/2025 (até 23h59), pelo link: Formulário de Inscrição
  • Divulgação do resultado da análise documental (DOE): 09/09/2025
  • Interposição de recursos: até 10/09/2025, via e-mail: [email protected]
  • Divulgação do resultado final: 15/09/2025
  • Matrícula (1ª chamada): 16/09 e 17/09/2025, pelo link: 1ª Chamada
  • Matrícula (2ª chamada): 18/09 e 19/09/2025, pelo link: 2ª Chamada
  • Início do curso: 23/09/2025

Confira o edital completo e seus anexos.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Brasil

Com tarifaço, exportações do Brasil aos EUA caem 18% em agosto

Publicado

24 minutos atrás

em

4 de setembro de 2025

Por

Exportações para a China, por outro lado, cresceram 29,9%; México também comprou 43,8% a mais do país no mês do tarifaço

A balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 6,133 bilhões em agosto deste ano • Reprodução/NeoFeed

As exportações brasileiras com destino aos Estados Unidos caíram 18,5% em agosto, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior do Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), divulgados nesta quinta-feira (4).

A tarifa de 50% anunciada por Donald Trump sobre produtos do Brasil entrou em vigor no dia 6 de agosto.

Entre os produtos que mais registraram queda estão: minério de ferro (-100%), açúcares (-88,4%), aeronaves (-84,9%), carne bovina fresca (-46,2%), óleos combustíveis (-37%) e produtos semiacabados de ferro ou aço (-23,4%).

Aeronaves, petróleo e minério de ferro, no entanto, não foram afetados pela sobretaxa de 50%.

A redução nas exportações desses itens decorre do movimento de antecipação das vendas feito pelos setores em julho, já que a lista de exceções, com mais de 700 produtos, só foi publicada após o anúncio da tarifa.

O anúncio inicial da sobretaxa, que ainda não previa a lista de exceções, ocorreu no início de julho, o que levou muitos empresários a anteciparem os embarques antes que a nova alíquota entrasse em vigor.

As exportações para a China, por outro lado, cresceram 29,9%. O mercado chinês, principal parceiro comercial do Brasil, é visto como um dos principais mercados alternativos para produtos que seriam enviados aos EUA.

Outro mercado visado e recentemente visitado pelo governo federal, o México também comprou mais do Brasil. As vendas para os mexicanos cresceram 43,8% no mês do tarifaço.

A balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 6,133 bilhões em agosto deste ano.

O resultado representa um salto de 35,8%% frente ao mesmo período do ano passado, quando o saldo foi de US$ 4,5 bilhões.

O número é fruto da diferença entre as exportações, que somaram US$ 29,861 bilhões, e as importações, que totalizaram US$ 23,728 bilhões em agosto. A corrente de comércio totalizou US$ 53,589 bilhões no mês.

Comentários

Continue lendo

Brasil

Texto da oposição garante Bolsonaro elegível e anistia a partir de 2019

Publicado

27 minutos atrás

em

4 de setembro de 2025

Por

Minuta de projeto permite o ex-presidente disputar eleições em 2026 e garante perdão a partir do início do inquérito das fake news

A oposição na Câmara articula uma minuta de projeto de lei da anistia mais abrangente. O texto, ainda não protocolado oficialmente, torna o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) elegível nas próximas eleições e garante a anistia a partir de 14 de março de 2019 – data de início do inquérito das fakes news no STF (Supremo Tribunal Federal).

A proposta, a qual a CNN teve acesso, garante perdão para cidadãos que estão “ou, eventualmente, possam vir a ser investigados, processados ou condenados” por condutas como:

  • ofensa ou ataque a instituições públicas ou seus integrantes;
  • descrédito ao processo eleitoral ou aos Poderes da República;
  • reforço à polarização política;
  • geração de animosidade na sociedade brasileira; ou
  • situações de natureza assemelhada às anteriores.
A previsão valeria, inclusive, para manifestações feitas nas redes sociais. A anistia é prevista ainda para financiadores de atos ou de pessoas que fizeram “qualquer outra forma de contribuição, estímulo ou incentivo”.

“A anistia a que se refere esta Lei afasta automaticamente quaisquer efeitos da condenação penal, bem como determina o arquivamento de inquéritos, investigações e processos criminais em curso”, determina a proposta elaborada.

Para garantir a retomada dos direitos políticos de Bolsonaro, a proposta afasta “todas as inelegibilidades já declaradas ou que venham a ser declaradas pela Justiça Eleitoral contra os beneficiários” da lei, caso seja sancionada.

O ex-presidente está inelegível até 2030 por decisão, em 2023, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A Corte Eleitoral considerou Bolsonaro culpado por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação por ter realizado reunião com embaixadores em que criticou o sistema eleitoral brasileiro.

Pelo texto articulado, o perdão seria ainda concedido para quem causou danos contra o patrimônio da União e quem atuou em organização criminosa ou associação criminosa. Também livre quem realizou acampamentos na frente de unidades militares e todos aqueles que participaram dos atos de 8 de janeiro de 2023.

As sugestões previstas na minuta deverão ser feitas ao relator do projeto da anistia. Em 2024, a relatoria foi do deputado Rodrigo Valadares (União-SE). O projeto está parado desde o fim de outubro do ano passado, mesmo com a pressão de integrantes da oposição.

Atualmente, várias versões da matéria estão sob negociação. No Senado, uma proposta alternativa, menos abrangente, é alvo de articulações. A oposição, no entanto, rejeita qualquer texto que não beneficie Bolsonaro.

Desde o início do julgamento de Bolsonaro no STF nesta semana, as articulações da oposição e de integrantes de siglas do centro se intensificaram. Na terça-feira (2), o Supremo começou a julgar os oito réus do “núcleo 1” que investiga um plano de golpe após as eleições de 2022.

A anistia foi debatida, na quarta-feira (3), entre o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aliado do ex-presidente. O tema, no entanto, ainda não tem uma definição, segundo Motta.

Na tarde desta quinta-feira, o presidente da Câmara deve voltar a discutir o projeto da anistia em reunião com o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ).

Comentários

Continue lendo

Brasil

Caminhonete tomba na Praia do Amarilho em Sena Madureira durante início de chuva

Publicado

38 minutos atrás

em

4 de setembro de 2025

Por

Prefeitura e populares auxiliaram na retirada do veículo; ninguém ficou ferido

Uma caminhonete tombou na tarde desta quinta-feira (4) na Praia do Amarilho, em Sena Madureira, no momento em que começava a chover na região. Apesar do susto, não houve registro de feridos.

Após o acidente, uma equipe da Prefeitura foi acionada e, com o apoio de moradores que passavam pelo local, realizou os procedimentos para desvirar o veículo.

Segundo moradores, a chuva que atingiu alguns pontos da cidade exigiu mais cautela dos motoristas no trânsito, especialmente em áreas de tráfego próximo ao rio.

Comentários

Continue lendo