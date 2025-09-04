Inscrições para MBA em Inteligência Artificial e Ciência de Dados se encerram nesta sexta

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente online, por meio de formulário eletrônico, com o envio da documentação exigida em edital

As inscrições para o processo seletivo da pós-graduação Master in Business Administration (MBA) em Inteligência Artificial e Ciência de Dados para o Setor Público, promovida pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), em parceria com o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), encerram-se nesta sexta-feira, 5 de setembro, às 23h59.

O curso, que dispõe de 40 vagas, possui carga horária de 384 horas e será ofertado na modalidade a distância, com atividades assíncronas e encontros quinzenais ao vivo, realizados pela plataforma Zoom. A formação tem início previsto para 23 de setembro de 2025 e término em dezembro de 2027.

O valor total do curso é de R$ 11.128,08, mas os servidores contemplados terão desconto especial, pagando R$ 3.338,40, valor que pode ser parcelado em até 12 vezes de R$ 278,20, com desconto direto em folha de pagamento.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente online, por meio de formulário eletrônico, com o envio da documentação exigida em edital. Podem participar servidores públicos estaduais com diploma de nível superior, vínculo ativo com o poder público estadual e que não tenham concluído pós-graduação custeada pelo Estado, na mesma área, nos últimos dois anos.

Após o período de inscrições, a próxima etapa será a divulgação do resultado da análise documental, prevista para o dia 9 de setembro, no Diário Oficial do Estado (DOE).

A iniciativa reafirma o compromisso do governo do Acre com a qualificação dos servidores públicos, visando o aprimoramento da gestão e a melhoria dos serviços prestados à população.

Cronograma do processo seletivo

Inscrições e envio da documentação: 01/09 a 05/09/2025 (até 23h59), pelo link: Formulário de Inscrição

Divulgação do resultado da análise documental (DOE): 09/09/2025

Interposição de recursos: até 10/09/2025, via e-mail: [email protected]

Divulgação do resultado final: 15/09/2025

Matrícula (1ª chamada): 16/09 e 17/09/2025, pelo link: 1ª Chamada

Matrícula (2ª chamada): 18/09 e 19/09/2025, pelo link: 2ª Chamada

Início do curso: 23/09/2025

Confira o edital completo e seus anexos.

