4ª Vara Cível anula eleição do Independência realizada em abril

O juiz da 4ª Vara Cível de Rio Branco, Robson Ribeiro Aleixo, anulou a eleição para presidente do Independência realizada em abril de 2025. O pleito foi realizado em abril deste ano e elegeu José Eugênio de Leão Braga (Macapá).

Impedidos de votar

Atevaldo Santana, Luciene da Silva Barros e Ronivaldo Pereira Carvalho foram impedidos pelo presidente José Eugênio de Leão Braga por não serem sócios. Contudo, Atevaldo Santana e Ronivaldo Pereira Carvalho fizeram parte da diretoria do Independência eleita em 08/02/2023.

“O juiz Robson Ribeiro entendeu o meu pedido. Como não teria direito a voto, exercendo um cargo na diretoria do clube. Conseguimos uma vitória importante”, comentou Atevaldo Santana.

Afastamento e nova eleição

Segundo Atevaldo Santana, o próximo passo será o pedido de afastamento de José Eugênio de Leão Braga e a nomeação de um interventor judicial.

“Vamos protocolar esse pedido até a próxima sexta. Com interventor judicial vai ser possível a realização de uma nova eleição”, disse o ex-dirigente do Independência.

Relacionado

Comentários