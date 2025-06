Motorista escapa ileso após carro sair da pista em trecho perigoso da BR-364

A presidente da Fundação Hospitalar, Soron Steiner, destacou o esforço da equipe e o impacto direto na vida das famílias

O governo do Acre deu mais um passo na área da saúde ao garantir a realização de colonoscopias em crianças que aguardavam na fila de espera pelo exame. A ação foi promovida pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), em parceria com a Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), e os procedimentos foram realizados ao longo deste sábado, 21, no complexo hospitalar em Rio Branco.

Ao todo, cinco crianças foram atendidas, o que permitiu zerar a fila de espera pelo exame no estado para o público infantil. A iniciativa faz parte de um conjunto de medidas voltadas à ampliação do acesso a serviços especializados e à redução das filas na rede pública estadual.

O secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, reforçou o compromisso do governo com o cuidado à população. “Garantir o acesso a exames especializados, como a colonoscopia pediátrica, é uma forma concreta de cuidar das pessoas. Essa ação representa mais que uma redução de fila. Significa dignidade, atenção e compromisso com a saúde das nossas crianças e suas famílias, e isso é uma prioridade para o governo do Estado.”

A presidente da Fundação Hospitalar, Soron Steiner, destacou o esforço da equipe e o impacto direto na vida das famílias. “Estamos firmes no propósito de reduzir as filas de espera. Desta vez, conseguimos atender crianças que aguardavam pelo exame de colonoscopia, essencial para o diagnóstico de diversas doenças do trato digestivo. É uma grande satisfação poder contribuir para a qualidade de vida dos pequenos pacientes e trazer mais tranquilidade às famílias,” afirmou.

Moradora do município de Sena Madureira, Adriana Alves levou a filha para realizar o procedimento e agradeceu a iniciativa. “Já fazia mais de um ano que a gente esperava por esse exame. Graças aos mutirões, agora saiu. Só tenho a agradecer à equipe da Fundhacre, ao governador e à Secretaria de Saúde. Minha filha já participou de outros atendimentos, como os itinerantes, e sempre fomos bem recebidos,” relatou.

Júlia Graziella Santos, moradora da zona rural de Capixaba, trouxe o filho e falou sobre a importância do exame. “Esse exame é muito importante pra nós, porque há três anos, graças a ele, foi possível identificar um tumor no intestino grosso do meu filho. Descobrimos a tempo, ele fez a cirurgia aqui na Fundação e hoje está bem. Agora, ele precisa repetir o exame para garantir que está tudo certo, já que na época não foi possível visualizar todo o intestino. Fazer esse acompanhamento é fundamental para a saúde dele”, frisou.

Responsável pelos procedimentos, o médico coloproctologista Edson Izidório ponderou acerca da importância da ação. “Hoje estamos na Fundação Hospitalar realizando as colonoscopias pediátricas, uma demanda que recebemos da Sesacre e da Fundação, com o objetivo de zerar a fila das crianças que necessitavam desse exame. Muitas mães aguardavam há muito tempo e, com o apoio da gestão, conseguimos avançar para garantir esse atendimento essencial,” ressaltou.

