Coluna do Dimas Gurgel – Política, economia e atualidades

“A maior liberdade de um homem está na mente, é lá que tudo inicia e termina, compreendendo isso, já é o início de um grande avanço” Dimas Gurgel

Coluna dedicada a todos autistas e meu querido Pai Felício Correia, que fez mais um aniversário, que Deus abençoe sempre!!!

Política é a arte de somar

A matemática da política nunca foi de subtrair e tão pouco dividir, ela sempre deu certo quando existe a multiplicação de apoios e soma de aliados, entenda isso…

Errados não estão

Foto divulgada na internet por meio das redes sociais, entre os deputados Tadeu Hassem (Republicanos), Nicolau Junior (Progressistas) e o prefeito de Epitaciolândia Sérgio Lopes, mostra que ambos amadureceram politicamente(…)

Muito além da foto

A imagem apresentada, vai muito além de uma foto, onde através de um diálogo abrangente, aberto e transparente, pode de fato atender a população da região

Anel Viário de Brasiléia e Epitaciolândia

Considerada uma das obras mais importante do Acre na atualidade, o contorno viário de Brasiléia e Epitaciolândia, parece que aos poucos vai caindo no esquecimento

Extremamente necessário

A continuação e sobretudo a conclusão da obra do contorno, é extremante necessário para a Região, Acre e o Brasil(…)

Trânsito de carretas

Além de uma obra que mudará a logística de transportes, o anel viário contribuirá substancialmente com alívio para quem usa a região central de Brasileia e precisa passar pela ponte e chegar em Epitaciolândia ou sentido oposto(…), já que são centenas de carretas fazendo o trajeto em horário de grande movimentação

Veja o que disseram alguns políticos do Acre em relação ao anel viário de Brasiléia e Epitaciolândia em 2024(…)

Alan Rick, senador da República

“Esta é uma obra importantíssima para Brasileia e Epitaciolândia, e aproveitamos a oportunidade para agradecer a sensibilidade do DNIT em assumir a conclusão desta obra.”

Marcio Bittar, senador da República

“Eu me coloco à disposição para alocar minhas emendas e conversar com o relator do orçamento para que possamos conseguir os recursos necessários para finalizar o anel viário de Brasileia e Epitaciolândia.”

Roberto Duarte, deputado federal

“A bancada federal está unida em prol da conclusão do anel viário. Esta obra é de extrema importância para o Acre.”

Na época foi chamado de “Judas”

O prefeito da pequena cidade de Assis Brasil, Jerry Correia, quando tomou a decisão de deixar o partido dos trabalhadores, sigla que foi criado politicamente, foi chamado por companheiros de “Judas”

O tempo passou e mostrou que Jerry estava certo(…)

A decisão abriu espaço e horizontes jamais vistos naquele lugar, nem do ponto mais alto ou do morro da Cascata rsrs

Adotado pelo governo de Cameli

Literalmente, a pequena cidade de Assis Brasil, ganhou outra visibilidade no governo de Gladson Cameli, ruas asfaltadas, iluminadas, inauguração de obras, manutenção em ramais, construção de pontes etc.

Não foi um governador, Gladson foi um Pai para Assis Brasil

Peter Drucker foi um homem visionário e por isso é considerado como o Pai da “Administração Moderna”, por ser área de fronteira e estratégica para o Acre e Brasil, Gladson se tornou não apenas um amigo de Assis, mas, um Pai que cuidou e transformou a localidade…

Dia do Brega, Lei Reginaldo Rossi

A Comissão de Educação e Cultura (CE) aprovou nesta semana o projeto de lei que cria o Dia Nacional do Brega (PL 5.616/2023). A data será celebrada em 14 de fevereiro — dia do nascimento do cantor Reginaldo Rossi, que faleceu em 2013. O projeto segue para a sanção do presidente da República.

A maior do Brasil

Foi inaugurada neste domingo (6) na cidade de Encantado, no Rio Grande do Sul, a maior estátua de Cristo do Brasil. O monumento tem 43 metros de altura, cinco a mais que o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. A estrutura gaúcha é feita em aço e concreto armado e pesa 1.712 toneladas.

Sem recursos públicos

A imponente obra, esculpida pelo artista Markus Moisés Rocha Moura, foi construída ao longo de dois anos a partir de doações e arrecadações promovidas pela comunidade organizada a partir da Associação Amigos de Cristo de Encantado (AACE). Segundo a página do empreendimento, não houve recursos públicos empregados em sua construção.

Entrevista para coluna do Dimas Gurgel com o jornalista, comunicador, vereador e portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), Almir Andrade, o ligeirinho da fronteira…

Almir conta para os nossos leitores como foi sua reação ao laudo de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Qual a reação da sua família e amigos próximos?

Não foi surpresa. Minhas duas filhas e minha esposa já tinham muita consciência sobre um possível diagnóstico nesse sentido, principalmente por causa da minha seletividade alimentar, observada durante minha internação na UTI, quando sofri um infarto e precisei passar por procedimentos cirúrgicos. Além disso, mencionaram meus trejeitos singulares, histórias da minha infância contada pela minha mãe antes de seu falecimento e, sobretudo, o fato de eu não conseguir identificar maldade, má-fé ou segundas intenções nas pessoas que se aproximam.

Como foi esse descobrimento? De quem partiu a ideia de fazer os exames?

A ideia foi da minha esposa e das minhas filhas, que falavam sobre isso há cerca de um ano e meio. Eu nunca levei a sério, e confesso que fiquei chateado em algumas ocasiões, pois não queria aceitar, mesmo sabendo que diversas coisas acontecem de forma diferente dentro de mim. Houve muita resistência da minha parte, mas elas nunca desistiram, principalmente devido às terapias que eu poderia fazer para ter uma melhor qualidade de vida. Acredito que, hoje, ao saber da minha condição, consigo compreender melhor meus sentimentos e muitos comportamentos considerados “estranhos” e “esquisitos” ao longo da minha vida.

Uma coisa que me chamou atenção foi que você em nenhum momento se envergonhou. Muito pelo contrário, você acredita que existem pessoas que sentem vergonha e não querem se identificar como autistas? O que você diria para essas pessoas?

Sim, meu amigo, infelizmente sim. Sempre fui visto como “doido”, “sem noção”, com frases do tipo: “esse é um perturbado”, “olha esse sem noção”, por coisas simples que, a meu ver, não justificariam tanta ofensa, mas infelizmente aconteciam. E posso afirmar que, após o laudo e já na posição de vereador, recebo diariamente prints de grupos onde as pessoas continuam me ofendendo, agora na condição de autista, dizendo inclusive que inventei essa condição. E o mais triste: vem de pessoas esclarecidas, com estudos, lideranças, com poder de fala. Isso é muito triste, mas passei a vida inteira relevando. Ainda estou tentando modificar esse meu jeito e reagir, buscando meus direitos no judiciário, não por mim, mas sobretudo pelas centenas de pessoas que sofrem a mesma discriminação. Nenhuma mãe quer ouvir que seu filho é burro ou retardado, nenhum filho quer ouvir que seu pai ou mãe é sem noção por ser uma pessoa atípica. Isso precisa acabar. O respeito precisa prevalecer, e isso só se consegue através da educação e da conscientização.

Você, como parlamentar, já pensou em algum projeto voltado para esse público?

Sim, mas minha assessoria sugeriu que eu ainda não diga, pois está em processo de confecção, mas posso afirmar que teremos novidade e benefícios nesta seara. Logo… logo a população tomará conhecimento de algo para melhoria dessas famílias.

Você é uma pessoa bastante popular, as pessoas tocam no assunto com você?

Todos os dias recebo diversas mensagens de mães ou familiares de pessoas atípicas que necessitam de orientação.

