O Galvez venceu o São Francisco por 1 a 0 neste domingo, 9, na Arena da Floresta, com um gol do atacante Daniego e assumiu a vice-liderança da fase de classificação do Estadual com 11 pontos. O triunfo deixou o Imperador próximo da vaga na semifinal do campeonato.

Jogo muito abaixo

Galvez e São Francisco realizaram um dos piores jogos do Estadual. No primeiro tempo, as duas equipes se limitaram a tocar para os lados sem nenhuma objetividade.

Na segunda etapa, Daniego aproveitou uma sobra dentro da área e definiu o confronto.

São Francisco prejudicado

O São Francisco foi mais uma vez prejudicado pela arbitragem no Estadual. Aos 37 do segundo tempo, o volante Ocimar, do Galvez, fez uma falta clara no atacante Índio, do São Francisco, e o árbitro José Costa não marcou a penalidade.

Fala, Maurício!

“Fizemos uma péssima partida. Os atletas tiveram uma boa folga durante o carnaval, mas alguns voltaram fora do prazo estabelecido. Ganhamos a partida e isso foi fundamental na luta por uma vaga na semifinal”, declarou o técnico do Galvez, Maurício Carneiro.

