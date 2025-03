Trabalhador rural sofre acidente grave ao tombar quadriciclo na BR-364, no Acre

O Estado do Acre registrou um dos menores rendimentos domiciliares per capita do Brasil em 2024, com o valor de R$ 1.271, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 28.

O valor coloca o Acre na 24ª posição entre as 27 unidades da federação, superando apenas Amazonas (R$ 1.238), Ceará (R$ 1.225) e Maranhão (R$ 1.077).

Para calcular o rendimento domiciliar per capita, o estudo avalia a relação entre o total dos rendimentos domiciliares e o número total de moradores, considerando os rendimentos provenientes do trabalho e de outras fontes, como aposentadorias e benefícios sociais. Todos os moradores são contabilizados, incluindo pensionistas, empregados domésticos e seus parentes.

A divulgação atende à Lei Complementar 143/2013, que estabelece os critérios para o rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE). Os valores são repassados ao Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo dos fatores representativos do inverso do rendimento domiciliar per capita.

Os dados foram obtidos a partir dos rendimentos brutos efetivamente recebidos no mês de referência da pesquisa, acumulando informações coletadas pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua ao longo dos quatro trimestres de 2024.

