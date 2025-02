Secretaria Municipal da Mulher: Cuidando, fortalecendo e transformando vidas

A fiscalização tem gerado maior conscientização entre fornecedores e comerciantes, incentivando-os a adequar-se às exigências sanitárias, especialmente no que diz respeito a documentos essenciais para garantir a conformidade com as normas

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), em parceria com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) e o Grupo Especial de Fronteira (Gefron), está intensificando a fiscalização nas rodovias e ramais do Vale do Juruá, com barreiras móveis e ações rotineiras, combatendo o trânsito irregular de produtos agropecuários e garantindo a sanidade sanitária no estado.

O trabalho dos fiscais agropecuários visa prevenir a disseminação de doenças e pragas, além de assegurar que os produtos de origem animal e vegetal destinados ao consumo humano sejam transportados de maneira correta, em conformidade com as normas sanitárias. A ação é fundamental para manter o status do Acre como zona livre de febre aftosa sem vacinação, um título conquistado com esforço pela equipe Idaf.

“Nossas barreiras verificam se os veículos estão cumprindo as legislações relacionadas ao transporte de produtos animais e vegetais. A fiscalização evita a circulação de produtos comprometidos, o que poderia resultar em contaminações, perdas de qualidade e riscos à saúde pública”, explica Sanderson Willy Macedo, médico veterinário da unidade Idaf de Mâncio Lima.

As barreiras volantes estão alinhadas às diretrizes do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e têm como principal objetivo mitigar a comercialização de produtos sem procedência. Durante a fiscalização, os agentes verificam se as cargas estão acompanhadas dos documentos sanitários obrigatórios, que comprovam a origem e a segurança dos produtos, além de orientar os condutores quanto às regras para o transporte legal.

A chefe da unidade do Idaf em Cruzeiro do Sul, Tatiane Oliveira, destaca que a atuação integrada com o Gefron fortalece a segurança de quem faz a fiscalização, principalmente no combate ao transporte irregular de produtos, como carne clandestina. “Estamos realizando fiscalizações constantes, com abordagens em horários aleatórios, exigindo documentos legais e o selo da vigilância sanitária”, afirma.

A fiscalização tem gerado maior conscientização entre fornecedores e comerciantes, incentivando-os a adequar-se às exigências sanitárias, especialmente no que diz respeito a documentos essenciais para garantir a conformidade com as normas, como a Guia de Trânsito Animal (GTA) e a Permissão de Trânsito Vegetal (PTV).

A atuação conjunta entre a Sejusp e o Idaf não apenas potencializa os resultados na fiscalização, mas também fortalece a capacidade de resposta das autoridades diante de situações críticas. A sinergia entre as instituições é fundamental para criar um ambiente de confiança e transparência, tanto entre as autoridades competentes quanto entre os produtores rurais.

“Ao unir esforços, estamos não apenas garantindo a proteção de nossos recursos naturais, mas também promovendo práticas sustentáveis que beneficiam a todos. Juntos, podemos enfrentar os desafios que se apresentam e construir um futuro mais seguro e sustentável para nossa agricultura e para o meio ambiente”, afirma o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia.

