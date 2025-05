3º BPM ganha torneio de futebol da PMAC

Os times que foram para a fase final do torneio de futebol da Polícia Militar do Acre (PMAC) enfrentaram-se na manhã deste sábado, 17, no Florestão. Após uma disputa acirrada entre os times da instituição, a classificação geral foi definida.

Nesse ano, a disputa pelo primeiro lugar ficou entre o Batalhão de Operações Especiais (Bope) e o 3º Batalhão de Polícia Militar (3ºBPM). Após uma goleada de 3×0, o 3ºBPM conquistou a vitória sobre o Bope. Além disso, o time conquistou as premiações de melhores goleiro e artilheiro do campeonato.

O capitão do time, major Alencar Pontes, ressaltou a importância da comemoração de 109 anos da PMAC. “Celebramos 109 anos de uma instituição centenária, que tem realizado um excelente trabalho para a sociedade acriana. Por tudo que a PMAC representa na história do Acre, não poderíamos deixar de comemorar com um mês de muitas atividades alusivas ao aniversário da nossa instituição. Parabéns à Polícia Militar do Estado do Acre por 109 anos de história”, disse o oficial.

A comandante-geral da PMAC, coronel Marta Renata, e o subcomandante-geral, Kleison Albuquerque, estiveram presente no evento, que contou com a presença de militares e familiares. No entanto, as atividades comemorativas em alusão aos 109 anos da PMAC continuam durante todo mês de maio.

Classificação geral:

1º lugar: 3ºBPM

2º lugar: Bope (Batalhão de Operações Especiais)

3º lugar: BPA (Batalhão de Policiamento Ambiental)

