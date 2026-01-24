3ª rodada do Campeonato Acreano começa neste sábado com dois jogos na Arena da Floresta

A 3ª rodada do Campeonato Acreano tem início neste sábado (24), com dois confrontos programados para a Arena da Floresta, em Rio Branco. As partidas prometem movimentar a tabela da competição e são decisivas para equipes que ainda buscam reação neste começo de estadual.

O primeiro duelo acontece às 15h, entre Independência e São Francisco. O Tricolor ocupa a 4ª colocação, com um ponto conquistado, enquanto o São Francisco ainda não somou pontos e aparece na lanterna do campeonato.

Na sequência, às 18h, Vasco e Adesg entram em campo. O Vasco também tenta conquistar seus primeiros pontos na competição, após duas rodadas sem pontuar, enquanto a Adesg soma um ponto e busca se aproximar da parte de cima da tabela.

Os jogos na Arena da Floresta devem atrair a atenção dos torcedores e podem ser determinantes para a definição do rumo das equipes na competição.