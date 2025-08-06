Acre
2º Palco Cultural do Sebrae acontece neste domingo, 10, na Gameleira
Evento será gratuito e contará com programação diversificada
A 2ª edição do Palco Cultural, promovido pelo Sebrae, acontece neste domingo, 10 de agosto, das 16h às 21h, na Gameleira, em Rio Branco. A iniciativa visa fomentar a economia criativa, transformando vocações e potenciais empreendedores em negócios.
O evento contará com uma programação diversificada, incluindo atração infantil e apresentações de artistas locais, com roda de samba, samba de gafieira e pagode. Para movimentar a economia local, haverá uma feira com empreendedores da economia solidária, comercializando alimentos e artesanato.
Segundo o diretor técnico do Sebrae, Kleber Campos, a iniciativa reforça o compromisso com a valorização da cultura local. “Ao abrir espaço para artistas regionais, fortalecemos não apenas a identidade acreana, mas também o potencial criativo e econômico que existe nesse setor. É uma forma de mostrar que cultura também é negócio e gera oportunidades”, destacou.
A próxima edição do Palco Cultural acontecerá no dia 17 de agosto, também na Gameleira, e outras edições acontecerão regularmente até dezembro deste ano. O evento é uma realização do Sebrae, em parceria com o Governo do Acre. Para mais informações, acesse @SebraenoAcre no Instagram.
Prefeitura de Brasiléia realiza Campanha de Vacinação Antirrábica e mais de 2000 mil animais devem ficar imunizados
Nesta quarta-feira, 06 de agosto, a Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu continuidade à Campanha de Vacinação antirrábica, imunizando cães e gatos no bairro Samaúma.
No bairro Leonardo Barbosa, os fiscais sanitários também estão em ação, garantindo a vacinação dos animais domésticos contra a raiva.
A campanha, que segue até o mês de outubro, tem como meta vacinar 1.000 cães e 1.050 gatos na cidade e na zona rural do município.
As equipes da Vigilância Sanitária, compostas por fiscais devidamente identificados, estão percorrendo os bairros e visitando as residências para realizar a imunização dos pets.
“A vacina antirrábica é gratuita, obrigatória e a forma mais eficaz de proteger nossos animais e, ao mesmo tempo, evitar riscos à saúde humana. Estamos com uma equipe preparada para percorrer todo o município e garantir que essa meta seja alcançada”, destacou o coordenador da Vigilância Sanitária, Dhyekson Silva.
A raiva é uma doença infecciosa grave, que afeta o sistema nervoso central, podendo levar à morte tanto de animais quanto de seres humanos. A transmissão acontece, principalmente, por mordidas, arranhões ou lambidas de animais infectados.
“Essa é uma ação fundamental de saúde pública. A raiva é uma doença 100% letal, mas também é 100% prevenível com a vacina. Por isso, é essencial que os tutores recebam nossos fiscais sanitários e garantam a imunização dos seus pets”, alertou o secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa.
A vacinação é indicada para cães e gatos a partir de três meses de idade. Os tutores devem colaborar com a contenção dos animais no momento da aplicação e apresentar a caderneta de vacinação, se houver.
“A receptividade da população tem sido muito positiva, o que nos ajuda a avançar com sucesso nessa campanha. Estamos protegendo nossos animais, nossas famílias e toda a comunidade”, reforçou o secretário.
A Prefeitura orienta os moradores a ficarem atentos às datas em que as equipes passarão pelos bairros.
Para mais informações, acompanhe o site oficial e as redes sociais da Prefeitura de Brasileia na Internet.
Energisa Acre abre vaga de Jovem Aprendiz PCDs
A Energisa Acre, reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, está com inscrições abertas para a vaga de Jovem Aprendiz, com preferência para pessoas com deficiência (PCDs). A oportunidade é voltada para interessados em cursar técnico em Internet das Coisas.
Os candidatos devem estar cursando ou já ter concluído o ensino médio, além de possuir disponibilidade para estudar no período da manhã, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30.
As inscrições estão abertas até 11 de agosto e podem ser feitas diretamente pela plataforma de recrutamento da empresa.
A Energisa se destaca pelo compromisso com a inclusão, a sustentabilidade e o desenvolvimento social e econômico no Acre. Presente em 22 municípios, a empresa investe na qualidade de vida dos colaboradores e na formação de novos talentos.
“Acreditamos que o programa de aprendizagem gera oportunidades transformadoras. Por isso, buscamos jovens que queiram crescer conosco, trazer inovação e energia para o futuro do estado”, afirma a Consultora RH da Energisa Acre, Katianes Pequeno.
Bebê Aurora retorna ao Acre após 39 dias de internação em BH
A pequena Aurora Maria Oliveira Mesquita, agora de um mês e meio, desembarcou em Cruzeiro do Sul na manhã desta quarta-feira (6), após receber alta do Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Ela havia sido transferida para a capital mineira após sofrer graves queimaduras nos pés e pernas durante o primeiro banho na maternidade de Cruzeiro do Sul.
Aurora sofreu queimaduras de 2º e 3º graus, confirmadas pelo boletim médico da unidade mineira. O caso ocorreu no dia 22 de junho, um dia após seu nascimento, quando recebeu banho com água em temperatura excessiva.
Na ocasião, surgiu a suspeita de epidermólise bolhosa, uma doença genética rara que causa bolhas na pele, mas esse diagnóstico foi posteriormente descartado por exame genético.
Durante a internação, a bebê passou por cirurgia, recebeu enxerto de pele e enfrentou uma parada cardiorrespiratória. Felizmente, se recuperou e reagiu bem ao tratamento.
O retorno a casa neste início de agosto foi um momento de alívio e emoção para a família, que agradece pela vida da criança e celebra sua resistência.
Com informações do Juruá em Tempo
