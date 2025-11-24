Cotidiano
2º Aulão do Grupo Axé Capoeira reúne mais de 200 alunos e fortalece cultura afro-brasileira em Acrelândia
O município de Acrelândia recebeu, no dia 22 de novembro de 2025, a segunda edição do aulão do Grupo Axé Capoeira, evento que vem se consolidando como uma das principais iniciativas de valorização da cultura afro-brasileira no interior do Acre. Realizado na Escola Marcílio Pontes dos Santos, o encontro reuniu mais de 200 alunos e superou as expectativas dos organizadores.
O aulão teve como propósito ampliar o acesso à capoeira e às manifestações culturais tradicionais, promovendo vivências em movimentos corporais e ritmos brasileiros. Além das práticas de capoeira, os participantes também acompanharam apresentações de maculelê, além de aulão de coco de roda e samba reggae — expressões que preservam as raízes culturais afro-brasileiras e ajudam a formar novas gerações de praticantes.
O Grupo Axé Capoeira, responsável pelo projeto, é atualmente um dos maiores do estado e tem expandido sua atuação em Acrelândia nos últimos seis meses. O crescimento é reflexo do interesse da comunidade por atividades que integram esporte, arte, inclusão social e preservação cultural.
Com a grande adesão registrada nesta edição, o evento reforça a importância de iniciativas culturais na região e destaca Acrelândia como um polo emergente na difusão da capoeira e das expressões populares. A organização já planeja novas ações e pretende ampliar ainda mais o alcance do projeto nos próximos meses.
Em Acrelândia, o grupo mantém dois núcleos ativos: um no Ginásio Poliesportivo, com aulas às segundas, quartas e sextas-feiras, às 18h; e outro na Escola Novo Horizonte, com encontros às terças e quintas-feiras, também às 18h. As atividades são gratuitas, e o grupo fornece uniformes sem custo aos participantes.
O 2º Aulão contou com apoio da Associação Cultural e Desportiva Axé Capoeira do Acre, da Secretaria Extraordinária de Esporte (SEEL), representada pelo secretário Ney Amorim, e da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP). As instituições contribuíram para a realização do evento e reforçaram o compromisso com a promoção do esporte, da cultura e do bem-estar social em todo o estado.
Neto Pessoa comemora acesso para Série A do Brasileiro
A Chapecoense venceu o Atlético Goianiense por 1 a 0 nesse domingo, 23, na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina, e garantiu o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2026. A Chape retorna a 1ª Divisão depois de 4 anos com a 3ª colocação na Série B somando 62 pontos.
O atacante Neto Pessoa comemora o seu 3º acesso em nível nacional. O acreano subiu com Atlético da D para C, no Náutico conseguiu o acesso da C para B e, agora, a Série A.
“Muito feliz com essa conquista da Chapecoense. Cheguei e a equipe estava na parte debaixo da tabela, mas com muito trabalho de todos no clube o objetivo foi conquistado”, declarou Neto Pessoa.
5 gols na campanha
Neto Pessoa marcou cinco gols na campanha do acesso e pode contribuir de maneira decisiva com o retorno da Chape a elite do futebol brasileiro.
Contrato até 2027
Neto Pessoa tem contrato com a Chapecoense até abril de 2027 e o objetivo, agora, é disputar a Série A pela primeira vez na vitoriosa carreira.
Acre conquista o título da Copa Kanindé em Porto Velho
A Seleção Acreana venceu a seleção de Ji-Paraná por 41 a 36 nesse domingo, 23, em Porto Velho, Rondônia, e conquistou o título da Copa Kanindé de Basquete Feminino Sub-18.
Na decisão do torneio masculino, a Seleção Acreana perdeu para o Adventury, de Rondônia, por 59 a 47, e foi vice-campeã.
“Esse torneio foi muito importante para o basquete acreano. Precisamos de mais intercâmbio para poder seguir elevando o nível dos atletas e também a modalidade”, disse o técnico da Seleção, professor Manieldem Távora.
Feteac promove mais uma edição da Copa Acre no Sesc
A Federação de Taekwondo do Estado do Acre (Feteac) promove neste fim de semana, no ginásio do Sesc, a Copa Acre, última competição da temporada de 2025. Mais de 250 atletas estão confirmados nas disputas.
“Vamos fechar a temporada com a realização da Copa Acre e estamos com todos os detalhes definidos. Os principais atletas acreanos estão confirmados”, afirmou o presidente da Feteac, Tiago Marques.
Presidente da CBTKD
O presidente da Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD), Rivanaldo Freitas, estará em Rio Branco para prestigiar o fechamento da temporada.
“O presidente Rivanaldo é um dos nossos principais apoiadores e isso é muito importante para o Acre. O esporte vem evoluindo no Estado e ganhando cada vez mais praticantes”, declarou Tiago Marques.
Pesagem na sexta
A pesagem oficial dos atletas será realizada na sexta, 28, a partir das 18 horas, no Sesc. A Copa começa no sábado, 29, às 8 horas, nas categorias Mirim, Infantil e PCDs.
“Teremos seis categorias e por isso dividimos em dois dias de disputas. Vamos fechar a Copa no domingo (30) com o Cadete, Juvenil, Adulto e Masters”, explicou o presidente.
