2º Aulão do Grupo Axé Capoeira reúne mais de 200 alunos e fortalece cultura afro-brasileira em Acrelândia

O município de Acrelândia recebeu, no dia 22 de novembro de 2025, a segunda edição do aulão do Grupo Axé Capoeira, evento que vem se consolidando como uma das principais iniciativas de valorização da cultura afro-brasileira no interior do Acre. Realizado na Escola Marcílio Pontes dos Santos, o encontro reuniu mais de 200 alunos e superou as expectativas dos organizadores.

O aulão teve como propósito ampliar o acesso à capoeira e às manifestações culturais tradicionais, promovendo vivências em movimentos corporais e ritmos brasileiros. Além das práticas de capoeira, os participantes também acompanharam apresentações de maculelê, além de aulão de coco de roda e samba reggae — expressões que preservam as raízes culturais afro-brasileiras e ajudam a formar novas gerações de praticantes.

O Grupo Axé Capoeira, responsável pelo projeto, é atualmente um dos maiores do estado e tem expandido sua atuação em Acrelândia nos últimos seis meses. O crescimento é reflexo do interesse da comunidade por atividades que integram esporte, arte, inclusão social e preservação cultural.

Com a grande adesão registrada nesta edição, o evento reforça a importância de iniciativas culturais na região e destaca Acrelândia como um polo emergente na difusão da capoeira e das expressões populares. A organização já planeja novas ações e pretende ampliar ainda mais o alcance do projeto nos próximos meses.

Em Acrelândia, o grupo mantém dois núcleos ativos: um no Ginásio Poliesportivo, com aulas às segundas, quartas e sextas-feiras, às 18h; e outro na Escola Novo Horizonte, com encontros às terças e quintas-feiras, também às 18h. As atividades são gratuitas, e o grupo fornece uniformes sem custo aos participantes.

O 2º Aulão contou com apoio da Associação Cultural e Desportiva Axé Capoeira do Acre, da Secretaria Extraordinária de Esporte (SEEL), representada pelo secretário Ney Amorim, e da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP). As instituições contribuíram para a realização do evento e reforçaram o compromisso com a promoção do esporte, da cultura e do bem-estar social em todo o estado.

