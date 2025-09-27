2º Arraial comemora 3 anos do Programa Anjo Azul em Epitaciolândia

O Serviço de Transplantes, coordenado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) em parceria com a Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), tem mudado a realidade de muitos acreanos. Ao garantir o bem-estar, o programa devolve esperança a pacientes transplantados, que encontram na nova chance a oportunidade de reconstruir histórias e sonhar novamente com um futuro digno.

O Sistema Único de Saúde (SUS) no estado já realiza transplantes em quatro especialidades: rim, fígado, córnea e ósseo (tecido musculoesquelético). Desde a implantação do programa, em 2006, foram realizados com sucesso 557 procedimentos. Desse total, 107 são renais, 340 de córnea, 108 hepáticos e 2 de tecido musculoesquelético.

Em 2025, a rede pública de saúde já contabiliza 28 cirurgias concretizadas, e a expectativa é que, até o fim do ano, esse número ultrapasse 50. Ao longo do tempo, a iniciativa tem recebido investimentos contínuos e, nos últimos seis anos, foi ainda mais fortalecida.

Valéria Monteiro é enfermeira de carreira e, atualmente, trabalha como coordenadora do Serviço de Transplantes da Fundhacre. De acordo com ela, o serviço é responsável por todo o preparo do paciente, desde o momento em que recebe a indicação para o transplante até sua chegada à unidade. Esse processo ocorre por meio de encaminhamento médico, já que o transplante é considerado uma subespecialidade dentro da própria especialidade médica.

“Temos uma equipe multidisciplinar que acompanha o paciente desde o início. Contamos com psicóloga, assistente social e enfermeiras, e realizamos o acompanhamento de forma conjunta. Também agendamos todos os exames pré-transplante e fazemos a avaliação com todos os profissionais, pois o paciente precisa da liberação de cada um deles”, explica a enfermeira.

Além disso, antes do transplante o paciente passa por uma série de exames, como coleta de sangue e eletrocardiograma, para confirmar se está apto ao procedimento. Enquanto isso, a equipe médica se mobiliza para localizar o órgão e avaliar suas condições. No Brasil, a doação só é realizada mediante autorização da família, e cada órgão precisa ser liberado individualmente. Esse diálogo ocorre nos casos de morte encefálica.

A distribuição dos órgãos segue atualmente um critério de regionalização. Os doadores do Acre têm prioridade para pacientes que estão na fila do estado. Caso não haja alguém compatível, os órgãos podem ser ofertados para fora. Os pacientes permanecem na fila de espera até surgir a oportunidade de um transplante com um doador compatível.

Valéria ressalta que a meta é ampliar cada vez mais os transplantes na rede pública de saúde, já que se tratam de procedimentos de alta complexidade: “Quanto mais modalidades de transplante realizarmos, maior será o acesso da população do nosso estado a esses tratamentos.”

para o governador Gladson Camelí, os transplantes representam a esperança de uma nova vida para milhares de pessoas, e por isso a doação de órgãos é um ato de amor e solidariedade que precisa ser incentivado por toda a sociedade.

”Aqui no Acre, temos avançado na estrutura de saúde e na conscientização da população sobre esse gesto tão nobre. Como governador, reforço nosso compromisso em apoiar políticas públicas que ampliem o acesso aos transplantes e salvem mais vidas. Cada doador é um herói anônimo que transforma dor em esperança, e isso merece todo o nosso reconhecimento”, reforça.

O titular da Sesacre, Pedro Pascoal, ressalta que o governador Gladson Camelí tem assegurado todos os recursos necessários para que os transplantes realizados no Acre ocorram com cada vez mais segurança e que o serviço alcance o mais alto padrão de qualidade.

“O Acre tem despontado na Região Norte e também a nível nacional na realização de transplantes e é um grande desafio logístico continuar esse trabalho que salva vidas, pois 80% dos transplantes realizados aqui ocorrem com doações de fora do estado. Por isso, precisamos cada vez mais conscientizar a população de que a doação de órgãos é um gesto de amor que ultrapassa a dor da perda. Quando uma família diz sim, ela transforma lágrimas em esperança e oferece a chance de uma nova vida para quem aguarda na fila”, afirma.

Vida transformada

“Eu ficava triste porque não sabia se o transplante iria acontecer e tinha medo de ir a óbito. Quando recebi a notícia de que a cirurgia seria realizada, fiquei muito animado e cheio de felicidade.” Aos 14 anos, Edson Lima viu a vida dar uma reviravolta após ser diagnosticado com a Doença de Wilson e precisar, por causa da situação, realizar um transplante de fígado.

Natural de Epitaciolândia, o jovem apresentou os primeiros sintomas da doença em 2022 e iniciou atendimento no Hospital Regional do Alto Acre, em Brasileia. Posteriormente, foi encaminhado à capital para acompanhamento com médicos especialistas, em busca de um diagnóstico preciso.

A mãe, Aurinéia Lima, relata que, ao chegar à Fundhacre, tudo aconteceu com rapidez. Desde o primeiro atendimento com o especialista Thor Dantas, não demorou para que recebessem a notícia de que Edson precisaria passar por um transplante. Apesar do medo inicial, toda a família permaneceu otimista, na esperança de que um doador fosse encontrado.

“Quando chegou o dia em que ele foi chamado para fazer o transplante, para nós foi uma alegria. O Edson chorou bastante, meu tio, que veio conosco, chorou também. Agradecemos a Deus e à família que fez a doação. Hoje, meu filho é um menino saudável”, conta Aurinéia.

Desde então, a cada três meses, o adolescente retorna à Fundação Hospitalar acompanhado de seus familiares para dar continuidade ao acompanhamento de sua saúde. Os profissionais atuam no monitoramento constante, realizando exames e avaliações para garantir que seu organismo esteja reagindo bem ao procedimento.

Importância da doação de órgãos

O Dia Nacional da Doação de Órgãos é celebrado em 27 de setembro no Brasil. Apesar da data específica, todo o mês é dedicado ao Setembro Verde, campanha nacional que visa conscientizar a população sobre a importância de doar, incentivando as pessoas a conversarem com seus familiares sobre o desejo, já que a doação só é realizada com autorização familiar. O verde simboliza a esperança de vida renovada por meio desse ato de solidariedade.

Durante este período, toda a força-tarefa da Saúde do Acre entra em ação para mobilizar a população e desmistificar informações sobre os transplantes, por meio de palestras em escolas e da promoção de simpósios. Além disso, dedica-se a compartilhar histórias de pessoas cuja vida foi transformada, encontrando no transplante uma oportunidade de recomeço.

Ketiene Martins integra a equipe de enfermagem da Organização de Procura de Órgãos (OPO) e tem como principal responsabilidade realizar as conversas com famílias de possíveis doadores, na tentativa de viabilizar a doação de órgãos. Há 10 anos atuando nessa função, ela observa que a população acreana avançou de forma significativa no entendimento sobre a importância do assunto, embora ainda haja muito a ser melhorado.

Segundo ela, a população acreana demonstra grande generosidade e empatia, colocando-se no lugar do próximo mesmo em momentos de dor. Em diversas entrevistas familiares, realizadas logo após a perda de um ente querido, muitas famílias ainda assim optam por autorizar a doação de órgãos, garantindo esperança a quem aguarda por um transplante.

“A entrevista familiar é um processo muito delicado e requer muita empatia, em que sejamos capazes de nos colocar no lugar do outro e transformar a dor em possibilidade de vida. A partir da morte de um ente querido, podemos dar continuidade à vida em outras pessoas. É a maior prova de que a existência pode seguir através do próximo”, conta Ketiene.

Um dos maiores desafios nesse trabalho é a desinformação sobre o tema e a disseminação de notícias falsas, que acabam desqualificando a atuação dos profissionais da área. A falta de conhecimento básico sobre os transplantes faz com que muitos familiares recusem a doação dos órgãos de seus entes queridos.

Diante disso, Ketiene ressalta a importância da campanha Setembro Verde, que tem contribuído de forma significativa para mudar a percepção da sociedade. Segundo ela, graças ao empenho do Estado em conscientizar a população, vidas são transformadas e salvas diariamente pelo simples gesto de doar.

“As pessoas que têm interesse em ser doadoras devem conversar com a família para tornar o processo mais fácil. Diga à sua família que você é um doador. Muitas vezes, nos deparamos com uma mãe ou um avô dizendo não. As pessoas mais velhas ainda têm um pouco mais de resistência, mas isso vai mudando aos poucos. Se a minha vida terminou, quero que parte de mim possa salvar outras pessoas”, orienta.

Plano Estadual de Doação e Transplantes

Nos últimos anos, o governo federal tem intensificado as ações voltadas à doação de órgãos em todo o país, e o Acre também se destaca nesse cenário. Como resultado, foi homologado, por meio da Portaria SAES/MS nº 3.263, de 17 de setembro de 2025, publicada no Diário Oficial da União (DOU) da última quinta-feira, 25, o Plano Estadual de Doação e Transplantes (PEDT) do Acre.

A homologação do PEDT possibilita ao Acre estruturar de forma mais eficiente sua rede de doação e transplantes. Com isso, o estado passa a contar também com maior apoio técnico e financeiro do Ministério da Saúde para a realização desses procedimentos de alta complexidade.

A portaria prevê, ainda, a ampliação do acesso da população aos transplantes, garantindo mais segurança e eficiência. Dessa maneira, o trabalho já desenvolvido pelos profissionais da saúde no Acre tende a avançar, tornando o serviço mais ágil para os cidadãos que dependem desse atendimento.

Atualmente, segundo a presidente da Fundhacre, Soron Steiner, o sucesso dos procedimentos se deve também à parceria bem-sucedida com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), responsável por viabilizar a logística necessária para a captação de órgãos vindos de outros estados.

“Temos apoio da Sejusp e muitas vezes também da Força Aérea para captar órgãos em outros estados e isso exige um grande esforço das nossas equipes, pois é um imenso desafio, por isso, a doação local é fundamental para que a logística funcione de forma mais rápida e transforme histórias. Atualmente, mais de 200 pacientes estão na fila aguardando por um transplante, mas o primeiro passo para continuar salvando vidas é dizer ‘sim’ à doação de órgãos e conversar com os familiares a respeito do seu desejo de se tornar doador”, pontua Soron.

Marco histórico

Neste ano de 2025, o Acre alcançou um marco histórico: o 100º transplante hepático executado com sucesso. Realizado na Fundação Hospitalar, o procedimento tem sido responsável por preservar inúmeras vidas ao longo dos anos. O avanço é resultado direto dos investimentos do governo estadual, que vem fortalecendo a rede pública de saúde para garantir à população o acesso a tratamentos de alta complexidade.

O primeiro transplante de fígado realizado no Acre aconteceu em abril de 2014, há 11 anos, marcando também o pioneirismo do Sistema Único de Saúde na região Norte. O paciente Lúcio César Nepomuceno recordou a experiência com emoção até hoje.

“O transplante trouxe uma nova vida para mim. Inclusive foi a primeira frase que falei após a cirurgia: ‘Nasci de novo’. Fico feliz e emocionado ao ver que cem pessoas tiveram a chance de uma nova vida. É gratificante saber que esse tratamento avançou no Acre e está ajudando tanta gente”, disse Lúcio.

Um “sim” para a doação de órgãos pode salvar até oito vidas. Por trás desse gesto de solidariedade, está a chance de transformar histórias e oferecer uma nova oportunidade a quem aguarda na fila por um transplante. Cada autorização da família representa a continuidade da vida de muitos pacientes e a preservação de um legado de humanidade.

Garantia de um futuro

O governo do Estado do Acre, em parceria com o Ministério da Saúde, tem trabalhado de forma estratégica para ampliar o acesso aos transplantes no território acreano. Por meio de investimentos em infraestrutura, capacitação de equipes médicas e fortalecimento da rede de atendimento, a gestão busca garantir que cada vez mais pessoas tenham a oportunidade de realizar os procedimentos de alta complexidade com segurança e qualidade.

Assim como Edson e Lúcio César, centenas de pessoas têm suas vidas transformadas diariamente pelo sistema público de saúde do Acre. Por meio de programas como o de transplantes, muitos acreanos encontram a oportunidade de recuperar a saúde, retomar a dignidade e escrever novas histórias de vida.

Agora, por reconhecer a importância da doação, Edson deixa um recado: “Doem órgãos e doem vidas. Sejam o amanhã de alguém. Agora, com esse órgão novo, sei que poderei fazer muitas coisas, me formar, fazer uma faculdade e ter um futuro.”