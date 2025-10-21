Conecte-se conosco

Cotidiano

2ª fase do Estadual Sub-15 começa com dois jogos no Florestinha

Publicado

8 minutos atrás

em

Foto Sueli Rodrigues: Equipes começam disputas por vagas nas quartas

A segunda fase do Campeonato Estadual Sub-15 começa nesta terça, 21, a partir das 14h30, no Florestinha, com duas partidas. No primeiro confronto, o Santa Cruz joga contra o Santinha e no segundo confronto o Furacão do Norte enfrenta o Independência.

Sem vantagem 

As equipes entram em campo sem vantagem e se os jogos terminarem empatados, os classificados serão definidos nas cobranças de penalidades.

Artilheiros do Estadual

AlexSander, do Santa Cruz, 11 gols e Davi Luri, do Galvez, 9, são os principais artilheiros do Estadual Sub-15.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Cotidiano

4ª Vara Cível anula eleição do Independência realizada em abril

Publicado

1 minuto atrás

em

21 de outubro de 2025

Por

Foto Antônio Muniz: Diretoria eleita em 2023. Ronilvaldo e Atevaldo ao lado de José Eugênio de Leão Braga (centro)

O juiz da 4ª Vara Cível de Rio Branco, Robson Ribeiro Aleixo, anulou a eleição para presidente do Independência realizada em abril de 2025. O pleito foi realizado em abril deste ano e elegeu José Eugênio de Leão Braga (Macapá).

Impedidos de votar

Atevaldo Santana, Luciene da Silva Barros e Ronivaldo Pereira Carvalho foram impedidos pelo presidente José Eugênio de Leão Braga por não serem sócios. Contudo, Atevaldo Santana e Ronivaldo Pereira Carvalho fizeram parte da diretoria do Independência eleita em 08/02/2023.

“O juiz Robson Ribeiro entendeu o meu pedido. Como não teria direito a voto, exercendo um cargo na diretoria do clube. Conseguimos uma vitória importante”, comentou Atevaldo Santana.

Afastamento e nova eleição 

Segundo Atevaldo Santana, o próximo passo será o pedido de afastamento de José Eugênio de Leão Braga e a nomeação de um interventor judicial.

“Vamos protocolar esse pedido até a próxima sexta. Com interventor judicial vai ser possível a realização de uma nova eleição”, disse o ex-dirigente do Independência.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Fluminense da Bahia vence o Náutico com um gol a 7 segundos do final

Publicado

6 minutos atrás

em

21 de outubro de 2025

Por

Foto João Valente: Fluminense da Bahia marcou forte e soube aproveitar as chances para estrear com vitória

Em um jogo decidido faltando 7 segundos para o fim, o Fluminense da Bahia venceu o Náutico, do Amazonas, por 3 a 2 nesta segunda, 20, no ginásio do Sesc, e estreou com vitória na Copa Norte de Futsal. O ala Luís Henrique marcou o gol do primeiro triunfo acreano no torneio.

As duas equipes realizaram uma grande partida desde o início e o time acreano acabou aproveitando melhor as chances.

Na abertura da rodada, Sartore, do Amapá, e Vivaz, de Roraima, empataram por 5 a 5.

4 Partidas

A fase de classificação da Copa Norte de Futsal terá sequência nesta terça, 21, a partir das 14 horas, no Sesc, com 4 partidas. A rodada pode definir os primeiros classificados para as semifinais.

Jogos desta terça, dia 21

Náutico (AM) x Grêmio Parque (AM)

Abílio Nery (AM) x Vivaz (RR)

Corinthians (AC) x Sartore (AP)

Fluminense da Bahia (AC) x Café com Leite (AC)

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Leverkusen e Real Aviário decidem o título da 9ª Copa Arasuper

Publicado

7 minutos atrás

em

21 de outubro de 2025

Por

Foto Manoel Façanha: 23 equipes disputam a 9ª edição Copa Arasuper

Leverkusen e Real Aviário decidem nesta terça, 21, a partir das 19 horas, na Chácara Araújo, a 9ª edição da Copa Arasuper de Futebol Soçaite. Os times chegam para decisão em igualdade de condições e devem realizar uma final muito disputada.

O Leverkusen perdeu três jogos na fase de classificação e o Real Aviário sofreu somente uma derrota.

Semifinais equilibradas 

Nas semifinais da 9ª Copa Arasuper, o Leverkusen venceu o Red Bull Amapá por 3 a 1 e o Real Aviário bateu o Papirô por 1 a 0.

Artilheiros em campo

Os principais artilheiros do torneio estarão em campo na final. Israel Trindade, do Leverkusen, lidera a artilharia com 27 gols e Igor Barros, do Aviário, marcou 19 vezes.

 

Comentários

Continue lendo