2ª fase do Estadual Sub-15 começa com dois jogos no Florestinha

A segunda fase do Campeonato Estadual Sub-15 começa nesta terça, 21, a partir das 14h30, no Florestinha, com duas partidas. No primeiro confronto, o Santa Cruz joga contra o Santinha e no segundo confronto o Furacão do Norte enfrenta o Independência.

Sem vantagem

As equipes entram em campo sem vantagem e se os jogos terminarem empatados, os classificados serão definidos nas cobranças de penalidades.

Artilheiros do Estadual

AlexSander, do Santa Cruz, 11 gols e Davi Luri, do Galvez, 9, são os principais artilheiros do Estadual Sub-15.

Relacionado

Comentários