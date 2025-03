2ª edição da Copa CFK começa no sábado com 30 equipes

O protocolo de buscas do CBMAC normalmente prevê um período de 72 horas para operações de busca com submersão (mergulho). No entanto, diante das circunstâncias, a equipe ultrapassou prazo

O governo do Acre, por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC), segue empenhado nas buscas pelo jovem Roger Matos dos Santos, de 18 anos, desaparecido nas águas do Rio Acre, em Rio Branco, desde o último sábado, 15. As equipes especializadas realizaram operações intensivas para localizar o jovem, enfrentando desafios impostos pelas condições do rio, que atualmente encontra-se acima da cota de transbordamento em Rio Branco.

De acordo com o sargento Francisco Assunção, chefe da operação de busca, a corporação tem utilizado técnicas de mergulho somado com buscas superficiais para aumentar as chances de sucesso na operação. “Estamos no quinto dia de buscas e seguimos com trabalho minucioso. O rio apresenta correnteza forte e vários balseiros que dificultam a navegação e os mergulhos. Mesmo assim, nossa equipe não está medindo esforços para encontrar Roger”, destacou o Sargento.

Perguntado ao sargento Francisco Assunção e à equipe com relação a fisiologia do corpo humano em meio aquático, responderam que os bombeiros trabalham com uma estimativa de tempo para que Roger venha a emergir naturalmente: “Estamos atentos a esse fator para que possamos localizar o jovem o mais rápido possível”, explicou Assunção.

A família da vítima acompanha de perto os trabalhos e tem recebido atualizações constantes sobre o andamento da operação. “Já conversamos com os familiares e explicamos a complexidade das buscas. Eles compreenderam que estamos dando nosso máximo para trazer uma resposta para essa situação tão difícil”.

Rosiane da Silva Matos, mãe da vitima, destacou o trabalho incansável da equipe de resgate e a importância das buscas para sua família. “Os bombeiros estão de parabéns pelo esforço que estão fazendo. Eu espero que eles continuem, porque meu filho era tudo para mim. Enquanto não encontrarem o corpo dele, eu não sairei dali. Tenho certeza de que cada bombeiro entende a dor de perder um filho. Meu filho merece um enterro digno”, afirmou emocionada.

O protocolo de buscas do CBMAC normalmente prevê um período de 72 horas para operações de busca com submersão (mergulho). No entanto, diante das circunstâncias, a equipe ultrapassou esse prazo, reforçando o compromisso da corporação em encontrar Roger e atendendo o clamor da família neste momento.

“Nossa missão é dar uma resposta à família e à sociedade. Cada operação tem suas particularidades, e estamos utilizando toda a nossa experiência e técnica para trazer um desfecho a essa ocorrência”, concluiu Francisco Assunção.

O Corpo de Bombeiros continua monitorando o Rio Acre e pede que qualquer informação relevante seja repassada às autoridades para auxiliar nas buscas.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários