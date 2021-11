A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social (Semcias), em parceria com o Senar, ofereceram um curso de pintura em tecidos e almofadas para as mulheres que moram no Polo da Estrada Velha (Quintal Florestal).

Participaram do curso 10 mulheres, e a partir de agora poderão contar com mais um auxílio na geração de renda familiar.

A Secretária de Assistência Social Eliade Maria, enfatizou a importância desses cursos para as mulheres que moram na zona rural do Município.

“Quero agradecer ao prefeito Sérgio Lopes, por ter esse olhar carinhoso com as pessoas de nosso município, cursinhos como esse vem em boa hora nessa retomada pós pandemia, surge como um reforço na renda familiar.“ Destacou a Secretária.

O prefeito Sérgio Lopes participou do encerramento do curso e gostou dos produtos feitos pelas mulheres do Polo da Estrada Velha.

“Eu na condição de gestor, fico muito feliz quando vejo que a prefeitura em parceria com o Senar está oferecendo oportunidades para essas pessoas ter uma renda extra, são produtos de qualidade e muito bonitos, parabéns a todas que participaram até o fim, e a prefeitura estará sempre buscando parcerias para trazer cursinhos profissionalizantes para que nossa população possam criar meios a fim de melhorar a renda familiar.” Destacou o prefeito.