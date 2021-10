Polícia Penal prende visitante que tentava entrar com entorpecente no presídio de Cruzeiro do Sul

Ascom/Iapen

Policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC) prenderam na manhã deste sábado, 9, uma visitante que tentava entrar com três tablete pesando 88 gramas de uma substância entorpecente aparentando ser maconha. O fato aconteceu na Unidade Penitenciária Manuel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul.

De acordo com a equipe de plantão, por volta das 8h30, ao submeterem a visitante ao aparelho de scanner corporal, os policiais identificaram um objeto estranho nas partes íntimas desta. Diante disso, ela foi encaminhada à revista íntima, onde entregou o material ilícito que se encontrava em um compartimento no fundo da calcinha.

Diante do flagrante, a visitante recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia do município para os procedimentos de costume.

No âmbito da unidade, um procedimento administrativo investigatório será aberto para apurar qual seria o destino do entorpecente.