João Renato Jácome, do Notícias da Hora

O senador Sérgio Petecão (PSD), apontado nos bastidores com pré-candidato ao governo do Acre – apesar de negar isso aos quatro ventos-, comentou durante entrevista à Rádio Integração, em Cruzeiro do Sul, nesta quarta-feira, dia 14, que não vê problema em apoiar a reeleição de Gladson Cameli (PP).

Petecão foi enfático ao afirmar que apoiaria o governador acreano apesar das divergências de opinião, e até de não concordar com atitudes do chefe do Palácio Rio Branco. A declaração ocorre enquanto aliados do senador são exonerados por Cameli, como prometeu o governantes há algumas semanas.

“Fui surpreendido por algumas falas do governador, onde ele dizia que onde tivesse algum cargo de confiança meu, ele demitiria. Essas pessoas que ele está demitindo, são pessoas que votaram nele. Eu vejo pessoas que até perseguiam o Gladson, hoje foram nomeadas por ele”, comentou o senador.

Sérgio Petecão avalia ainda que é desnecessário Cameli demitir as pessoas que são ligadas ao grupo político do senador. “Essa pauta de discussão do processo eleitoral de 2022 eu tenho procurado evitar. Não é só decisão minha, mas do meu grupo político, das pessoas que me seguem. Agora, lá em 2022, a gente vai discutir”, frisou.

Petecão, claramente chateado com o progressista pelas exonerações, tentou amenizar a situação enquanto seguia negando ser pré-candidato ao governo. “Eu estou fazendo o que eu sempre fiz: se tiver que apoiar o Gladson, eu não tenho problema nenhum.”, finalizou o senador acreano “100% popular”.

