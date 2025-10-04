Acre
1ª Expo Fronteira reforça união do Acre com países vizinhos
A primeira edição da Expo Fronteira foi oficialmente aberta nesta sexta-feira, 3, em Assis Brasil, celebrando a integração entre Brasil, Peru e Bolívia e reafirmando a importância estratégica da tríplice fronteira para o desenvolvimento regional.
O evento contou com a presença do governador Gladson Cameli, da vice-governadora Mailza Assis e do prefeito Jerry Correia, além de autoridades locais e representantes de instituições parceiras.
Durante a abertura, o governador anunciou novos investimentos para o município, incluindo a assinatura da ordem de serviço para a construção de uma quadra poliesportiva, no valor de mais de R$ 1,2 milhão, e entregas do Detran que ultrapassam R$ 500 mil. Cameli também destacou o crescimento do PIB regional e a relevância da fronteira.
“Não adianta falar em progresso sem reconhecer o papel de Assis Brasil e dos municípios vizinhos. A feira cumpre um papel essencial nessa política de integração e desenvolvimento”, disse.
A vice-governadora Mailza Assis ressaltou o caráter municipalista da gestão estadual. “Estamos aqui anunciando benefícios para Assis Brasil, como fazemos em todos os 22 municípios. São obras, serviços e ações sociais, como a CNH Social e os coletes para mototaxistas, que garantem mais segurança e dignidade no trabalho”, afirmou.
Já o prefeito Jerry Correia celebrou a abertura da feira e os investimentos anunciados. “A Expo Fronteira já nasce grande, com uma proposta de integração entre os povos da tríplice fronteira. Essa parceria com o governo do Estado tem rendido bons frutos, e hoje festejamos tudo isso com a presença do governador e da vice-governadora”, declarou.
Encerrando a programação de abertura, o governador participou, ao lado de autoridades locais, da abertura oficial do rodeio.
Com informações da Agência de Notícias do Acre
Estreia do Norte Louvor é marcada por sucesso e emoção
Evento reúne candidatos, torcidas animadas e histórias inspiradoras
A estreia do Norte Louvor foi um grande sucesso e contou com a presença marcante das torcidas dos candidatos, que animaram e prestigiaram cada apresentação. O evento, realizado em clima de celebração, destacou o talento e a dedicação dos participantes.
Ao todo, 50 candidatos se inscreveram para a competição, dos quais 16 foram aprovados na seletiva inicial. Destes, 13 se classificaram para a próxima etapa, que acontecerá no próximo sábado (11). A expectativa para a continuação do evento é grande, com novas apresentações e ainda mais emoção no palco.
Entre os destaques do programa, esteve a participação da mais nova concorrente, Eyshyla Raquel que compartilhou sua alegria de estar realizando um sonho ao integrar o Norte Louvor.
“Me sinto animada e nervosa, minha primeira apresentação, mas senti muito a presença de Deus aqui. Estou ansiosa para o próximo sábado e agora é ensaiar”, destacou Eyshyla.
Outra participante expressou o quanto se sentiu fantástica ao subir no palco do Norte Louvor para disputar um título musical.
“A possibilidade de ter sido selecionada já é uma vitória. Aqui encontramos gente talentosas e que já fizemos amizade. No próximo sábado teremos coisa ainda melhor. Agradeço a Deus pela experiencia sensacional. Parabéns a Tv Norte Acre”, disse Hellys Lima, participante.
O diretor da emissora, Manoel Júnior destacou o empenho da equipe para realização do evento.
“Esse é um trabalho de equipe para mostrar que é possível transformar sonhos em realidades, pois através do Norte Louvor poderemos descobrir grandes talentos no cenário musical. Agradeço o empenho de todos os colaboradores na pessoa da Chrisna Lima e dos nossos parceiros que acreditaram neste projeto”, enfatizou o diretor.
Com histórias de superação, talento revelado e muita torcida, a estreia do Norte Louvor inicia um novo momento da história como um evento memorável. A próxima etapa promete ser ainda mais emocionante, com os 13 classificados prontos para encantar o público mais uma vez.
Startup acreana lança gel cicatrizante para pets com nanotecnologia e bioativos da Amazônia
Cicapet utiliza ativos da flora regional e inovação tecnológica para tratar feridas em cães e gatos; produto busca conciliar conhecimento tradicional e científico.
Com Geovany Calegário
Uma startup do Acre está lançando no mercado o Cicapet, primeiro gel-creme fitoterápico do estado desenvolvido para acelerar a regeneração de feridas em cães e gatos. O produto combina nanotecnologia e bioativos da flora amazônica, oferecendo uma alternativa sustentável e natural aos medicamentos sintéticos convencionais.
Elaborado a partir de conhecimentos tradicionais com validação científica, o gel representa um avanço no segmento de saúde animal na região Norte. A startup responsável pelo desenvolvimento busca posicionar o produto como uma opção eficaz e ecologicamente consciente para tutores de animais.
O Cicapet chega ao mercado em um momento de crescimento do setor pet no Brasil, com consumidores cada vez mais atentos a soluções que aliem tecnologia, sustentabilidade e bem-estar animal. A iniciativa também reforça o potencial biotecnológico da Amazônia para desenvolver produtos inovadores.
A Cicapet é uma startup que nasceu dentro da Universidade Federal do Acre (Ufac) e do Instituto Federal do Acre (Ifac). A equipe fundadora é composta pela CEO Adna Rocha de Araújo Maia, doutoranda pelo PPG-Bionorte, e pelos co-fundadores Dr. Luis Eduardo Maggi e Dr. Marcelo Ramon, ambos docentes com expertise em biofísica e nanotecnologia. A pesquisa de Adna Maia, que também é uma tese de doutorado, resultou no depósito de patente da formulação.
A CEO explicou que todo estudo científico nasce da necessidade de solucionar uma dor real da sociedade. “Eu, por exemplo, sou mãe de pets e, quando acontece algum acidente de natureza traumática, muitas vezes recorremos a pomadas e medicamentos feitos para humanos. Pensando nisso, buscamos desenvolver uma formulação natural que respeitasse a pele do animal”, relatou.
Ela acrescentou que a proposta também envolve o uso de fitoterápicos biodegradáveis, sem conservantes artificiais. Segundo Adna, “o bioativo usado na formulação já vem sendo estudado pelo nosso grupo de pesquisa, e temos comprovações robustas da sua eficácia na cicatrização e reparo tecidual”.
O gel-creme é formulado com ativos naturais como o “Sangue de Dragão” e o CMC extraído do bambu amazônico, que possuem ação cicatrizante e bactericida. O grande diferencial é a utilização da nanotecnologia, que transforma as moléculas dos princípios ativos em escala nanométrica, permitindo uma melhor absorção e eficácia. “As nanoemulsões são estáveis e podem ser armazenadas por períodos prolongados, além de reduzirem a toxicidade das substâncias químicas”, explica o material de divulgação da empresa.
Os benefícios prometidos pela Cicapet são a aceleração da cicatrização, a redução do risco de infecção, o alívio da dor e a proteção da ferida contra agentes patogênicos. O produto já passou por testes de viabilidade celular, citotoxicidade e bacteriológicos, que confirmaram a segurança da formulação para o tecido animal.
Adna destacou que a equipe vive “uma fase bem importante da formação da pomada”, ressaltando que o diferencial está na combinação entre a naturalidade do produto e a nanotecnologia. Segundo ela, essa inovação “potencializa a penetração no tecido afetado”, permitindo uma regeneração até 60% mais rápida. A CEO concluiu afirmando que, com isso, a cicatrização pode ocorrer em apenas três dias.
Com um mercado de pets em constante crescimento no Brasil, a startup projeta um futuro promissor. “Hoje o mercado de pets movimenta cerca de 190 milhões de reais ao ano e está em crescente expansão. As famílias modernas têm pets como um membro familiar e esses pequenos têm se relacionado emocionalmente com seus tutores e muitas vezes sendo principais ajudadores em recuperações emocionais”, aponta Adna.
Além da inovação em saúde animal, a Cicapet se destaca por seu alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, promovendo uma cadeia produtiva sustentável que envolve comunidades locais na coleta de matérias-primas vegetais, gerando renda e conservando a biodiversidade.
A startup já acumula diversas conquistas e reconhecimentos. Em 2023, foi premiada com o 1º lugar no “Prêmio Vitrine de Negócio” do PPG-Bionorte e ficou em 2º lugar no programa “Inova Amazônia”, recebendo uma premiação de R$ 20.000,00. A empresa também foi acelerada pelo programa “Acre For Startups” e contemplada no “Edital de Incubação/INCUBAC-IFAC”. Mais recentemente, a CEO Adna Maia foi a 1ª colocada na categoria Ciência e Tecnologia do “Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2024” e a startup foi selecionada para o “Startup Summit 2024” na modalidade Top 1000.
Com todos esses avanços, a Cicapet demonstra que a ciência produzida na Amazônia pode gerar soluções de impacto global, unindo inovação, sustentabilidade e cuidado com a saúde animal.
Acre tem menor número de inscritos no CNU; provas serão domingo (5) em Rio Branco e Cruzeiro do Sul
Estado registrou pouco mais de 4,1 mil candidatos para o Concurso Nacional Unificado; portões abrem às 9h30, com provas das 11h às 16h
Os candidatos acreanos que se inscreveram no Concurso Nacional Unificado (CNU) já podem consultar seus locais de prova para o exame do próximo domingo (5). No Acre, as provas serão realizadas em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, com portões abertos a partir das 9h30 (horário local) e provas objetivas das 11h às 16h.
Apenas os aprovados nessa etapa seguem para a prova discursiva, marcada para 7 de dezembro. O cartão de confirmação de inscrição, que traz informações pessoais e o local da prova, foi liberado pelo governo federal na última segunda-feira (22).
Os candidatos foram alocados nos locais de prova de acordo com o CEP informado no momento da inscrição. O cartão também traz dados como o número definitivo de inscrição, os horários das provas e eventuais informações sobre atendimento especializado ou uso do nome social.
O estado registrou o menor número de inscrições do país – pouco mais de 4,1 mil candidatos –, ficando atrás de Roraima e bem abaixo da média nacional, que superou 28 mil inscritos por unidade da federação. Em 2024, o Acre já havia chamado atenção pela elevada abstenção (quase 60%) nas provas.
Informações importantes:
Cartão de confirmação disponível em: inscricao-cpnu.conhecimento.fgv.br
Acesso via conta gov.br na Área do Candidato
Recomenda-se imprimir o documento para facilitar identificação
Aprovados nesta etapa farão prova discursiva em 7 de dezembro
Para consultar, é preciso acessar a mesma página utilizada no momento da inscrição: inscricao-cpnu.conhecimento.fgv.br, fazer login com a conta gov.br e entrar na Área do Candidato. Embora não seja obrigatório, o Ministério da Gestão recomenda imprimir o cartão para facilitar a identificação da sala no dia da aplicação.
Em 2024, o estado também já havia se destacado negativamente, quando registrou a segunda maior taxa de abstenção nas provas, com quase 60% dos candidatos faltando à prova. Ao todo, a seleção deste ano oferece 3.652 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários que variam entre R$ 4 mil e R$ 16 mil.
Como serão as provas?
Prova objetiva (5/10/2025): múltipla escolha, com cinco alternativas e apenas uma correta. A quantidade de questões varia conforme o nível do cargo:
- Nível Superior: 90 questões (30 gerais + 60 específicas)
- Nível Intermediário: 68 questões (20 gerais + 48 específicas)
Prova discursiva (7/12/2025): na etapa discursiva, os candidatos deverão elaborar textos conforme o nível de escolaridade exigido para o cargo.
- Nível Superior: 2 questões, das 11h às 14h
- Nível Intermediário: 1 redação, das 13h às 13h
Confira o cronograma oficial
- Prova objetiva: 5/10, das 11h às 16h (horário do Acre)
- Convocação para prova discursiva e confirmação de cotas/PcD:12/11
- Envio de títulos: 13 a 19/11
- Prova discursiva: 7/12
- Procedimentos de confirmação de cotas: 8 a 17/12
- Divulgação da 1ª lista de classificação: 30/1/2026
