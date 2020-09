Noticias da Hora

O promotor de Justiça, Efrain Mendoza, do Ministério Público do Acre, falou na manhã desta quarta-feira, 16, a respeito do caso Johnliane Paiva de Souza, 30 anos, morta em um acidente de trânsito causado por Ícaro José da Silva Pinto, o motorista da BMW, e Alan Araújo Lima. Eles são acusados de terem promovido um racha automobilístico no último dia 6 de agosto na Avenida Antônio da Rocha Viana.

Efrain Mendoza ofereceu denúncia por homicídio, crime de racha, omissão de socorro, fuga do local do fato, exposição de outros ao perigo, além de pesar contra Ícaro, embriaguez ao volante. A denúncia foi oferecida ao Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) na última segunda-feira, 14. O representante do MPAC espera que o caso vá a júri popular. Ícaro Pinto e Alan Araújo permanecem presos preventivamente.

O promotor disse que Johnliane era “alguém responsável pela mantença da sua mãe” e “uma menina cheia de sonhos”, que teve a vida ceifada pela imprudência de dois motoristas ao volante.

Entenda o caso

No último dia 6 de agosto, Johnliane Paiva se deslocava para o trabalho em uma rede de supermercados de Rio Branco, o Arasuper, mas naquele dia a jovem não voltaria mais para casa com vida. Algo iria tirar-lhe a vida. Dois jovens em carros de luxo faziam uma espécie de racha em pleno início de manhã. Ela foi atropelada há mais de 150km/horas pela BMW conduzida por Ícaro Pinto, apontou o laudo pericial.

Um vídeo gravado por câmera de segurança ajudou a esclarecer o caso. As imagens mostram que o veículo da marca BMW participava de um racha com, outro carro de modelos Fusca. A câmera que registrou a passagem dos veículos em alta velocidade fica a menos de 500 metros do local do acidente.

O acidente ocorreu na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Vila Ivonete, em Rio Branco, nas proximidades do templo sede da Assembleia de Deus.

