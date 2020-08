Ele foi morto no último sábado (15), na zona rural do município de Santa Rosa do Purus, no interior do Acre, na casa dele. Moura é sobrinho do prefeito de Marechal Thaumaturgo, Altanízio Sá, que confirmou a informação a reportagem, mas disse que não ia se manifestar sobre o caso. Apenas afirmou que mandado judicial deve ser cumprido.