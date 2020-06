Declaração foi dada olho no olho, durante vistoria das obras do Shopping Popular de Rio Branco

Com jornais da capital

O governador Gladson Cameli (Progressistas) bateu o martelo nesta terça-feira (23) sobre seu apoio nas eleições municipais deste ano. De acordo com ele, se a prefeita Socorro Neri (PSB) pleitear a reeleição, ela será a sua candidata.

_______________

A declaração foi dada olho no olho, durante vistoria da prefeitura nas obras do Shopping Popular de Rio Branco, na qual o governador foi convidado nesta terça-feira, 23.

_______________

“Por que eu não posso te apoiar? Tem algum problema? Eu que tenho que querer, meu coração que tem que querer. Por que eu tenho que está escondendo? Alguém vai achar ruim? Eu tenho que combinar com o povo que me elegeu. Se quiserem achar ruim, que achem, não estou preocupado. Quem quiser ser candidato que seja e vá atrás do voto”, disse Cameli.

A aproximação do governador Gladson Cameli com a prefeita Socorro Neri se intensificou com a pandemia de coronavírus, que chegou ao estado em março. Os dois gestores passaram a atuar juntos e com grande afinidade de ideias e políticas.

A declaração de Cameli sobre seu apoio a uma possível candidatura de Neri contraria os interesses do próprio Progressistas, que tem Tião Bocalom como pré-candidato pela legenda.

“Eu respeito o governador, mas eu vou de Bocalom”, diz Petecão

Já o escolhido pelo governador Gladson Cameli para ser o articulador da campanha progressista na capital Rio Branco, o senador Sérgio Petecão (PSD), disse que independente da declaração do governador de apoiar a atual prefeita de Rio Branco, Socorro Neri (PSB), nas eleições deste ano, ele seguirá apoiando Tião Bocalom.

_________________

“Há 5 dias tivemos uma reunião e falei para o Gladson que respeitava a opinião dele, mas eu vou de Bocalom. Eu dei minha palavra e não posso mudar”, disse o senador.

_________________

Petecão afirmou que mesmo respeitando, não entende a posição do governador Gladson Cameli (PP). “Eu não entendo o que leva ele a apoiar uma candidata de fora do seu grupo político, mas eu respeito”, disse o Coordenador da Bancada Acreana em Brasília reforçando que o desejo de ter Bocalom candidato é compartilhado também pelo deputado José Bestene e demais lideranças progressistas.

O senador reforçou ainda que o fato de Gladson apoiar outro candidato e ele outro, não é um ato de rompimento. “Da minha parte não tem isso. Eu sou amigo do Gladson e quero o melhor para o Acre”.

Enquanto Gladson se “derretia” por Socorro, Bocalom e Marfisa tiravam fotos para campanha

A declaração do governador Gladson Cameli de apoiar a candidatura da atual prefeita de Rio Branco, Socorro Neri (PSB), na manhã desta terça-feira, 23, caiu como uma bomba no meio político e a movimentação nos bastidores ficaram intensas de uma hora para outras.

Em paralelo a vontade do chefe do executivo, o pré-candidato a prefeitura pelo Progressista, partido de Gladson, estava na manhã de hoje num estúdio em Rio Branco tirando fotos para campanha ao lado de sua pré-candidata a vice, a ex-deputada federal Marfisa Galvão, esposa do senador Sérgio Petecão.

A reportagem apurou que Bocalom já estaria ciente das declarações de Cameli em apoio a Neri. A reportagem tentou falar por telefone com o ex-prefeito de Acrelândia, mas ele não atendeu.

Veja vídeo da declaração do governado

Comentários