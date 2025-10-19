17º Copa Norte de Futsal começa com duas partidas no Sesc

Começa neste domingo, 19, a partir das 16 horas, no ginásio do Sesc, a 17ª edição da Copa Norte de Futsal. O torneio terá oito equipes na disputa do título e o Acre vai em busca do segundo título na história.

Jogo de abertura

Café com Leite/Porto Acre e Grêmio Parque, do Amazonas, fazem o jogo de abertura da competição. A equipe acreana conquistou a vaga na Copa Norte na disputa da Seletiva e resolveu manter a base da temporada para o torneio.

Corinthians x Abílio Nery

Corinthians e Abílio Nery, do Amazonas, disputam o segundo jogo do torneio. Os dois times entram na Copa como favoritos ao título e existe uma boa expectativa pelo confronto.

