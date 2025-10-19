Cotidiano
17º Copa Norte de Futsal começa com duas partidas no Sesc
Começa neste domingo, 19, a partir das 16 horas, no ginásio do Sesc, a 17ª edição da Copa Norte de Futsal. O torneio terá oito equipes na disputa do título e o Acre vai em busca do segundo título na história.
Jogo de abertura
Café com Leite/Porto Acre e Grêmio Parque, do Amazonas, fazem o jogo de abertura da competição. A equipe acreana conquistou a vaga na Copa Norte na disputa da Seletiva e resolveu manter a base da temporada para o torneio.
Corinthians x Abílio Nery
Corinthians e Abílio Nery, do Amazonas, disputam o segundo jogo do torneio. Os dois times entram na Copa como favoritos ao título e existe uma boa expectativa pelo confronto.
Confrontos da 2ª fase do Campeonato Estadual estão definidos
A fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-15 foi encerrada neste sábado, 19, no Florestinha, com três partidas e os resultados definiram os confrontos da segunda fase da competição.
O COPMBM goleou o Joia de Cristo por 7 a 0. Nas outras os resultados foram: PSG 1 x 0 Recriança e Vila Acre 2 x 1 Bangu.
“Ainda temos 16 times na disputa do título e os jogos a partir da próxima terça(21) são eliminatórios”, declarou o diretor técnico da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Leandro Rodrigues.
Duelos da 2ª fase
Santa Cruz x Santinha
Furacão do Norte x Independência
Galvez x COPMBM
AFEX x Escola do Galvez
Epitaciolândia x Cruz Azul
Vila Acre x Esporte Saúde e Lazer
Acre Esporte x Flamenguinho
Grêmio Xapuriense x PSG
Galvez goleia e Sena Madureira vence na abertura do Estadual
Galvez e Sena Madureira venceram na abertura do Campeonato Estadual Feminino neste sábado, 18, na Arena da Floresta. O Galvez goleou o Andirá por 23 a 0 e o Sena Madureira venceu a Assermurb por 2 a 1.
Favorito ao bicampeonato
O Galvez, favorito a conquista do bicampeonato, mostrou qualidade contra a fácil equipe do Andirá. A diretoria do Imperador realizou o maior investimento do Estadual para tentar voltar aos torneios nacionais em 2026.
Disputa direta
O Sena Madureira, do técnico Ivan Mazzuia, venceu um confronto entre as equipes favoritas para chegar na semifinal. A diretoria do Sena trabalhou de maneira discreta na montagem do elenco e quer ser a surpresa da competição.
Adesg x São Francisco
A primeira rodada da fase de classificação do Estadual será fechada neste domingo, 19, a partir das 15 horas, no Florestinha, com a partida entre Adesg e São Francisco.
Resenha e AAB estreiam com vitória no Campeonato Estadual
Resenha e AAB “A” estrearam com vitória no Campeonato Estadual de Basquete, no masculino, nesse sábado, 18, na quadra do Colégio Acreano. O Resenha derrotou o Floresta Acreano por 55 a 12 e a AAB “A” venceu o Old School “A” por 42 a 23.
“Começar uma competição deste nível diante das dificuldades é uma vitória. Vamos ter um excelente Estadual”, declarou o diretor técnico da Federação Acreana de Basquete (FEAB), professor Manieldem Távora.
Duelo feminino
A AAB bateu a ABMAC por 51 a 22 na abertura do Estadual, no feminino.
Bela abertura
Com a presença do secretário Extraordinário de Esporte e Lazer, Ney Amorim, a FEAB realizou uma bela abertura do Estadual. O torneio é o mais importante da temporada de 2025.
