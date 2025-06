17º Circuito Junino de Rio Branco acontece neste fim de semana com tradição, dança e celebração da cultura popular

Dados do Ministério da Saúde mostram que o Acre apresentou uma redução expressiva nos casos prováveis de chikungunya em 2025. Entre as semanas epidemiológicas 1 a 20, foram notificados 105 casos no estado, contra 169 registros no mesmo período do ano passado — uma queda de 37,8%.

Com isso, o coeficiente de incidência da doença caiu de 20,4 para 12,7 casos por 100 mil habitantes. Além da redução nos números, nenhuma morte foi registrada por chikungunya no Acre tanto em 2024 quanto em 2025, consolidando um cenário mais positivo em relação à média nacional.

Cenário nacional

Em todo o Brasil, foram contabilizados 90.265 casos prováveis de chikungunya nas primeiras 20 semanas de 2025. Apesar de ainda altos, os números representam uma queda de 59,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. A taxa de incidência nacional está em 44,5 casos por 100 mil habitantes.

As regiões Centro-Oeste e Sudeste concentram os maiores índices de infecção, com destaque para os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia. O Brasil já confirmou 75 óbitos pela doença neste ano. O estado de Mato Grosso lidera com 52 mortes, seguido por São Paulo (5), Mato Grosso do Sul (5), Santa Catarina (3), Minas Gerais (2), Rio Grande do Sul (2), Rio de Janeiro (2), Bahia (1), Rondônia (1), Paraná (1) e Paraíba (1). Outros 68 óbitos seguem sob investigação.

Abaixo do canal endêmico

De acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, o Brasil permanece abaixo do limite inferior do canal endêmico para a chikungunya. A estimativa de nowcasting também indica que o número de casos está abaixo da mediana esperada, considerando a série histórica da doença no país.

A tendência de queda é atribuída a ações de vigilância, controle do vetor e campanhas de conscientização, além de condições climáticas menos favoráveis à proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus.